Everton offre 60M€ pour Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Everton a formulé dimanche une première offre pour Wilfried Zaha et elle s’élève à 60 millions d’euros, d’après Sky Sports. Un montant a priori insuffisant pour convaincre Crystal Palace.



Everton have made £55m bid to Crystal Palace for Wilfried Zaha. No players involved. Just £55m

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) July 28, 2019

Everton est passé dimanche à la phase concrète des opérations dans le dossier Wilfried Zaha . D’après les informations de Sky Sports, les Toffees ont formulé une première offre à destination de Crystal Palace pour s’attacher les services de l’attaquant international ivoirien (26 ans, 9 sélections). Elle s’élève à 55 millions de livres, soit plus de 60 millions d’euros, et n’inclut aucun joueur d’Everton.Des prétentions qui ont déjà refroidi Arsenal, un temps intéressé par l’ancien de Manchester United. Le natif d’Abidjan reste sur une saison à 10 buts et 10 passes décisives en Premier League.