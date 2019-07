Everton (Gremio Porto Alegre) pour remplacer Neymar (PSG) ?

A l’issue des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se sont achevés lundi 8 juillet, la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu public ce mardi le classement final des équipes engagées dans la 32ème édition de lase disputant depuis le 21 juin en. Ce classement tient compte de laà laplace de la compétition, en attendant les confrontations des quarts de finale qui débutent dès ce mercredi. >> CAN 2019: le programme complet des quarts de final Eliminée à la surprise générale dès les huitièmes de finale par l' 0-1 ), l', pays-hôte, est la nation la mieux classée avec une honorableplace, alors que les, détenteurs de la meilleure attaque de la phase de poules (6 buts) pointent à laposition. Suit après le reste des formations qui ont été éliminées lors du second tour (Maroc, Cameroun, Ghana, RD Congo, Guinée, Ouganda) tandis que lequi n'a pas réussi à marquer le moindre but dans cette CAN clôt le classement à la 24ème et ultime position.9) Egypte 10) Mali 11) Maroc 12) Ghana 13) Cameroun 14) RD Congo 15) Guinée 16) Ouganda 17) Kenya 18) Angola 19) Mauritanie 20) Guinée-Bissau 21) Zimbabwe 22) Tanzanie 23) Namibie 24) Burundi