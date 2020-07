Everton : Fin de carrière pour Leighton Baines

Le défenseur emblématique d'Everton Leighton Baines a confirmé son départ à la retraite à l'issue de la défaite des Toffees face à Bournemouth.



🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.

Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB



— Everton (@Everton) July 26, 2020

Ancelotti aurait aimé compter sur lui un peu plus longtemps

Ce n’est sans doute pas le résultat qu’il espérait. Alors qu’Everton a été dominé par Bournemouth (1-3) ce dimanche à Goodison Park dans le cadre de la 38eme et dernière journée de la saison de Premier League, Leighton Baines a confirmé que sa carrière de footballeur était arrivée à son terme. S’il a démarré en 2002 sous les couleurs de Wigan, c’est bien avec les Toffees, qu’il a rejoint en 2007, que le défenseur a écrit les meilleures pages de sa carrière, lui qui a également porté le maillot de l’équipe d’Angleterre à 30 reprises entre 2010 et 2015. Face à Bournemouth, Leighton Baines a porté le maillot d’Everton pour la 420eme et dernière fois, lui qui restera le troisième joueur à avoir disputé le plus de match de Premier League avec le club de Liverpool.Ce départ à la retraite de Leighton Baines, Carlo Ancelotti n’y était pas favorable. L’entraîneur d’Everton voulait pouvoir bénéficier de l’expérience de son défenseur international une saison de plus mais doit accepter cette décision. « Il a pris la décision d’arrêter de jouer. Je pense que chaque supporter d’Everton peut être reconnaissant envers lui. Il a eu une carrière exceptionnelle et a été un exemple fantastique pour tous ses coéquipiers, a déclaré le technicien italien dans un communiqué du club. Nous voudrions le garder au club car sa connaissance du football est très importante mais, dans les jours à venir, il devra prendre une décision. Le club est ouvert à l’idée de le voir continuer à ses côtés. Ça reste sa décision et nous avons tout le temps d’y réfléchir. » Alors qu’Everton se prépare à une nouvelle page de son histoire avec un déménagement dans un stade ultra-moderne, Leighton Baines pourrait être le lien entre le passé et l’avenir des Toffees.