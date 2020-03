Everton : Calvert-Lewin a prolongé

L'Espérance a battu le Zamalek (1-0), mais ce sont les Egyptiens qui joueront les demi-finales de la Ligue des Champions.

Les Sang et Or abandonnent leur couronne. Malgré sa victoire (1-0), l'Espérance a laissé la qualification au Zamalek, vendredi à Radès en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Devant un public bouillant, l'Espérance mettait d'emblée la tête sous l'eau à son adversaire. La sanction était immédiate. Mahmoud Alaa repoussait de la main une tentative de passe en profondeur d'Ibrahim Ouattara. Le penalty, indiscutable, était transformé sans coup férir par Bilel Bensaha (5eme, 1-0). Dominateurs, les hôtes peinaient toutefois à se créer davantage d'occasions nettes, et les Cairotes desserraient peu à peu l'étreinte et atteignaient la pause sans être davantage mis en danger.

Au retour des vestiaires, l'Espérance reprenait pied au plancher, mais le Zamalek se montrait de plus en plus entreprenant sur les ballons récupérés. Et au terme d'un contre bien mené, une frappe de Youssef Obama était repoussée bizarrement par Ben Cherifia (63eme). Le temps filait, et les doubles tenants du trophée redoublaient d'efforts. Gabaski réussissait une superbe parade sur une frappe d'Elhouni (70eme), puis voyait une tentative de Ben Hammouda fuir le cadre (79eme). Mais il en fallait plus pour que le Zamalek s'affole. Concentrés et habiles dans la conservation, les hommes de Patrice Carteron n'encaissaient pas le second but fatidique. Les doubles champions d'Afrique sont éliminés.

