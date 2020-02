Everton : Ancelotti « certain que Messi va finir à Barcelone »

La prolongation de contrat de Karim Benzema au Real Madrid, qui ne saurait tarder, tiendrait sur deux saisons de plus pour le Français.

Fer de lance de l'attaque madrilène depuis plus de 10 ans, Karim Benzema peut se targuer d'avoir un CV exceptionnel dans le club le plus titré de l'histoire., qu'il porte dans des proportions encore plus importantes depuis le départ de la superstar Cristiano Ronaldo à la Juventus. Benzema, 32 ans, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans son histoire d'amour avec le Real.Depuis quelques semaines, l'idée d'une prolongation de l'attaquant français a pris de l'épaisseur. Et ce vendredi, le quotidien As a apporté quelques précisions sur ce nouveau bail. Karim Benzema et sa direction auraient trouvé un accord pour deux saisons supplémentaires.. Le critère déterminant pour le Français pour la suite concernerait sa condition physique, que Benzema en personne est à même de jauger. Une chose est sûre : entre l'ancien Lyonnais et le Real Madrid, l'idylle est loin d'être terminée...