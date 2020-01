Ever Banega quitte Séville pour un club saoudien

On le sentait presque avant le coup d’envoi de cette 23journée Jupiler Pro League belge au Ghelamco Arena. Vainqueur de ses quatre derniers matchs de championnat, tout le monde se demandait si Genk allait pouvoir arrêter La Gantoise dans sa série d’invincibilité. Et comme on pouvait s’en douter, la réponse est non. Bien en place défensivement avec notamment un Michaël Ngadeu qui a bien géré ses adversaires derrière, La Gantoise s’impose 4-1. Et conforte sa place de dauphin (45 points) au classement, derrière le Club Brugge (52 points).Avec un Fabrice Olinga toujours à la recherche de son troisième but de la saison, le Royal Mouscron s’en est remis à Frank Boya pour sauver l’honneur lors de la réception de Saint-Trond. Le milieu de terrain camerounais a profité du brouillard qui couvrait le stade pour inscrire son deuxième but de la saison, sur un coup de pied arrêté de plus de 40 mètres. Insuffisant pour son équipe qui s’incline 1-3 après avoir été menée 0-3.Devenu gardien numéro 1 du KV Ostende le 15 décembre dernier, Fabrice Ondoa a disputé son cinquième match de championnat en tant que titulaire vendredi. C’était sur la pelouse du Standard de Liège de Faï Collins. Si le duel de Camerounais n’a pas eu lieu compte tenu de la non titularisation du dernier cité, Fabrice Ondoa lui, a fait quelques belles parades, mais n’a pas empêché son équipe de perdre (2-1).