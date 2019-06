Euro U21 : L’Espagne arrache la première place, l'Italie en stand-by

"Je pense que nous avons montré que le Nigeria a beaucoup progressé. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat, mais nous savons d'où nous venons. On doit jouer plus de matches comme celui-ci pour grandir. On n'a pas été assez offensifs. Lors du premier but, Popp n'a pas eu besoin de se battre pour marquer et ce n'est pas normal. On a commis des erreurs qui ne pardonnent pas contre de telles équipes. Le match a changé sur le but de Popp", a-t-il lancé. "En seconde période, on s'est créé quelques occasions. On doit continuer à travailler plus dur en vue des prochains tournois et à disputer des matches de cette ampleur. On a de très bonnes joueuses au Nigeria. Mais on doit d'abord les faire progresser et malgré ces quelques accidents de parcours, c'est ce qu'on a fait durant cette Coupe du monde. Je suis fier de voir combien l'équipe a progressé. Le VAR ? Je ne vais pas lui rejeter la faute. L'Allemagne a marqué trois buts, point final. Mais le football est un jeu qui requiert un certain rythme et quand on le casse, cela peut avoir des effets négatifs", a-t-il ajouté.