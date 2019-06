 Euro Espoirs : Le Danemark reste dans le coup avec sa victoire contre l’Autriche

Le Danemark a dominé l’Autriche ce jeudi pour son deuxième match de l’Euro Espoirs (3-1). Il rejoint ainsi son adversaire du jour au classement du groupe B, avec trois points chacun, et se maintient dans la course pour une place en demi-finales du tournoi.



🏆 Euro Espoirs

🇩🇰🇦🇹 Aucun souci pour le Danemark contre l'Autriche ! https://t.co/C6EFlvC94R

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 juin 2019

Un but en fin de match loin d’être anecdotique

Le Danemark n’est pas encore condamné. Battu par l’Allemagne pour son entrée dans l’ Euro Espoirs (3-1), il a battu jeudi l’Autriche (3-1) pour rejoindre son adversaire du jour au classement du groupe B, avec trois points chacun.Ils ont rapidement concédé l’égalisation de Philipp Lienhart sur corner (1-1, 47eme) et ont concédé un penalty, non sans avoir touché à nouveau un montant du but autrichien par l’intermédiaire de Jonas Older Wind (61eme).Mais Christoph Baumgartner a buté sur Daniel Iversen (73eme). Le tournant d’un match qui a basculé sur un nouveau but de Maehle, le latéral gauche de Genk (2-1, 77eme).Eux aussi à 3 points avec une différence de buts neutre, les Autrichiens joueront leur place dans le dernier carré contre l’Allemagne.