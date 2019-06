Euro Espoirs : La France s’incline lourdement contre l’Espagne en demi-finale

Dominée dans le jeu, l’équipe de France a été nettement battue par l’Espagne ce jeudi (4-1) en demi-finale de l’Euro Espoirs.

Le debrief



L'#EuroEspoirs de nos Bleuets s'arrête en demi-finale !

On retiendra surtout la qualification pour les Jeux Olympiques 2020 acquise il y a 3 jours de cela 💪 pic.twitter.com/KWPDBcYVnm

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 27 juin 2019

L’instant T : Jean-Philippe Mateta aurait pu s’offrir un doublé express. Une minute à peine après avoir ouvert la marque (16eme), l’attaquant de Mayence s’est retrouvé seul dans la surface. Idéalement servi par Jonathan Ikoné, il aurait pu doubler la mise. Mais sa tentative a été repoussée par Antonio Sivera, parfaitement sorti aux devants du Tricolore. Sans doute le tournant du match.

Les buts

Les tops et flops des Bleuets

Houssem AOUAR (4)

Ibrahima KONATE (3)

Kelvin AMIAN (3)

La feuille de match

ESPAGNE - FRANCE : 4-1

Espagne

France

Pour prolonger le rêve, il fallait franchir un obstacle plus important encore que les précédents. Et l’équipe de France n’y est pas parvenue. Qualifiée pour les demi-finales de l’Euro Espoirs après un parcours pourtant quelque peu poussif lors de la phase de groupes, les Bleuets ont logiquement chuté face à une Espagne qui leur était supérieure (4-1). Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi avaient cependant ouvert le score, grâce à un penalty transformé par Jean-Philippe Mateta (16eme).Les hommes de Sylvain Ripoll ont finalement cédé sur corner (28eme) et sur un penalty bêtement engendré par Ibrahima Konaté et converti par Mikel Oyarzabal (45eme+5).Ce but concédé juste avant la pause a inévitablement fait mal aux Français, qui ont reçu un autre coup de massue dès le retour des vestiaires. Trouvé par un Fabian Ruiz omniprésent tout au long du match, Dani Olmo a conclu un contre mené à toute vitesse et a définitivement propulsé sa formation vers la finale. Même s’ils ont cherché à revenir dans la partie, les partenaires de Houssem Aouar - une nouvelle fois décevant - étaient trop peu inspirés offensivement pour espérer un come-back qui, au fil des minutes, est devenu de plus en plus improbable, voire carrément impensable lorsque Borja Mayoral a enfoncé le clou (66eme).La France, de son côté, s’arrête ici. L’objectif a été atteint, mais cette dernière sortie laissera peut-être un goût amer à Jeff Reine-Adélaïde et consorts.La France ouvre le score ! L’arbitre désigne le point de penalty suite à une faute de Junior Firpo sur Jeff Reine-Adélaïde dans la surface espagnole. Jean-Philippe Mateta s’élance… et prend Antonio Sivera à contrepied !L’Espagne égalise ! Sur corner, Marc Roca se défait du marquage de Fodé Ballo-Touré aux abords des six mètres et s’y prend à deux fois pour battre Paul Bernardoni !La Rojita prend l’avantage ! Les Espagnols bénéficient d’un penalty après une poussette d’Ibrahima Konaté sur Mikel Oyarzabal dans la surface française. L’attaquant de la Real Sociedad se fait justice lui-même en prenant Paul Bernardoni à contrepied !Les Espagnols font le break ! Lancé dans la profondeur par Mikel Oyarzabal, Fabian Ruiz entre dans la surface et sert parfaitement Dani Olmo. L’ailier du Dinamo Zagreb ajuste Paul Bernardoni d’une reprise du droit !L’Espagne s’envole ! Depuis le côté gauche, Pablo Fornals délivre un merveilleux centre de l’extérieur du droit. Esseulé au second poteau, Borja Mayoral allume Paul Bernardoni d’une superbe reprise !Il était décidément temps que la saison se termine pour Houssem Aouar. Dans le dur depuis le début de cet Euro Espoirs, le Lyonnais a une nouvelle fois rendu une copie bien en-deçà de son niveau réel. Souvent imprécis dans ses transmissions, le jeune Gone n’a pas vraiment été dans le tempo de la rencontre.Si solide jusqu’à présent (un seul but encaissé), l’arrière-garde des Bleuets a volé en éclats ce jeudi soir. C’est en partie à cause d’Ibrahima Konaté, qui est passé au travers de son match. Le défenseur du RB Leipzig a notamment concédé un penalty franchement évitable juste avant la minute (45eme+5) et n’a pas non plus été irréprochable sur l’action ayant mené au troisième but ibérique (47eme).Entré en jeu à la place d’un Colin Dagba sorti sur civière (22eme), Kelvin Amian a bu le bouillon dès ses premiers pas sur la pelouse du Mapei Stadium. Le latéral toulousain a été mis au supplice par la vitesse de Junior Firpo et de Pablo Fornals, qui ont souvent fait la différence dans son couloir.Temps chaud – Pelouse en très bon état: M.Kabakov () (: Roca (28eme), Oyarzabal (45eme+5, s.p.), Olmo (47eme), Mayoral (66eme) pour l’Espagne - Mateta (16eme, s.p.) pour la France: Firpo (14eme), Ruiz (25eme), Aguirregabiria (81eme), Nunez (90eme) pour l’Espagne - Mateta (18eme), M.Thuram (81eme) pour la France: AucuneSivera () – Aguirregabiria (), Vallejo (cap) (), Nunez (), Firpo () - Ruiz () puis Merino (85eme), Roca (6) - Olmo (6), Ceballos (6) puis Soler (74eme), Fornals (7) - Oyarzabal (7) puis Mayoral (63eme): Simon (g), D.Martin (g), A.Martin, Meré, M.Vallejo, Zubeldia, Lirola, Pedraza, MirL.De la FuenteBernardoni () – Dagba () puis Amian (), Konaté (), Upamecano (), Ballo-Touré (), Tousart (cap) () puis M.Dembélé (58eme), Aouar () - Ikoné (), Mateta () puis M.Thuram (71eme), Reine-Adélaïde (: Larsonneur (g), Prévot (g), Del Castillo, M.Sarr, Niakhaté, I.Sissoko, Caci, Ntcham: S.Ripoll