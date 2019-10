Euro 2020 (Qualifs) : La Belgique qualifiée, les Pays-Bas au bout du suspense

Retrouvez les premiers résultats de la 7eme journée des éliminatoires de l’Euro 2020. Alors que la Belgique est officiellement qualifiée, les Pays-Bas ont frôlé la correctionnelle.

Groupe C : Les Pays-Bas à l’arraché

Groupe E : La Croatie marque son territoire

Groupe G : Lewandowski porte la Pologne

Marcel Sabitzer



Groupe I : La Belgique qualifiée avec un carton

Alors que la Biélorussie et l’Estonie n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge, les Pays-Bas jouaient gros lors de la réception de l’Irlande du Nord. Avec trois points de retard sur la tête de la poule, les troupes de Ronald Koeman n’avaient pas le droit à l’erreur., qui s’est imposé dans le domaine aérien face à Matthijs de Ligt, les Oranje étaient donc au plus mal, mais des buts de Memphis Depay (81eme et 94eme) et Luuk de Jong (91eme) ont permis d’arracher une victoire inespérée (). Après avoir frôlé la correctionnelle, les partenaires de Virgil van Dijk sont à égalité de points avec leur adversaire du soir (avec une meilleure différence de buts et un match en moins au compteur)., la Croatie n’a pas laissé la moindre chance à la Hongrie lors de l’affiche de ce Groupe E. Avec des réalisations de Luka Modric et Bruno Petkovic (X2), les vice-champions du monde ont facilement disposé des partenaires de Balazs Dzsudzsak (). Alors que la Slovaquie a été tenue en échec à la maison par le pays de Galles (), les hommes de Zlatko Dalic comptent désormais trois points d’avance sur leur premier poursuivant.Suite à son succès 3-0 en Lettonie (), la Pologne conserve la tête de sa poule, avec trois points d’avance sur l’Autriche. Malgré une ouverture du score de l’inévitable Eran Zahavi, Israël a fini par céder sur des réalisations de Valentin Lazaro, Martin Hinteregger et. Avec cette victoire 3-1, les hommes de Franco Foda s’emparent de la 2eme place, la Slovénie ayant été battue par la Macédoine (). En dépit de l’absence de David Alaba, les partenaires de Marko Arnautovic réalisent l’une des bonnes opérations de la soirée, même si Slovènes et Macédoniens restent à l’affût.Grâce à des buts de Romelu Lukaku (X2), Nacer Chadli, Cristian Brolli (CSC), Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Yari Verschaeren (sur penalty) et Timothy Castagne, la Belgique n’a fait qu’une bouchée de Saint-Marin (). Une victoire nette et sans bavure qui permet aux Diable Rouges de valider leur billet pour l’Euro 2020. Alors que Chypre s’est imposé au Kazakhstan (2-1), les coéquipiers d’Eden Hazard ne peuvent plus être rejoints. Avec trois points d’avance sur la Russie, qui s’est tranquillement imposée aux dépens de l’Ecosse (), les Diables Rouges sont assurés de participer au prochain Championnat d’Europe. Pour les troupes de Stanislav Cherchesov, il faudra patienter un petit peu plus.