Euro 2020 : M6 garde la finale

Nice et Rennes ont assez logiquement partagé les points ce vendredi (1-1) au terme d'une rencontre très animée. Le Gym (10eme) rate l'occasion de se rapprocher du wagon de tête, alors que le SRFC (3eme) compte désormais provisoirement cinq points d'avance sur Nantes (4eme).



Au terme d'un match animé, Niçois et Rennais se quittent sur un score de parité.#OGCNSRFC pic.twitter.com/ljqncFbQYN

— OGC Nice (@ogcnice) January 24, 2020

Malgré deux coups du sort et un grand Benitez, Rennes arrache un point

Nice a perdu le fil



21 - 21 tirs ont été tentés en 1e période (13 pour Nice, 8 pour Rennes), un record en Ligue 1 cette saison. Intense.#OGCNSRFC pic.twitter.com/vkp7R7nno3

— OptaJean (@OptaJean) January 24, 2020

L'affiche n'était peut-être pas des plus alléchantes, et nul doute que de nombreux amateurs de football ont dû la laisser de côté. Mal leur en a pris. Car ce Nice - Rennes, s'il a accouché d'un score de parité somme toute logique, s'est avéré palpitant de bout en bout, avec des occasions en pagaille (39 tirs au total) et beaucoup d'intensité.Troisièmes, les Rouge et Noir ont provisoirement quatre points de retard sur Marseille (3eme) et cinq longueurs d'avance sur Nantes (4eme). L'OGCN, qui aurait pu s'inviter au pied du podium en cas de succès, reste dans le ventre mou (10eme).Surpris dans son antre par Marseille il y a deux semaines (0-1), Rennes espérait certainement se rattraper avec un succès à Nice ce vendredi. Les Bretons n'y ont, en définitive, engrangé qu'un petit point, mais ils sauront probablement s'en contenter. En première période, les hommes de Julien Stéphan ont en effet globalement subi la domination des locaux, même si Raphinha a pu placer quelques accélérations foudroyantes. Le sort a en outre donné l'impression de s'acharner sur les Brétilliens. Entré en jeu à la place d'un Faitout Maouassa malade (27eme), Gerzino Nyamsi s'est blessé sur l'action ayant conduit au but niçois et a dû céder sa place à Jérémy Gélin (50eme). Les Rennais n'ont pas baissé pavillon pour autant.Ce point est donc plutôt bon à prendre pour le SRFC, qui recevra Nantes, son plus proche poursuivant, vendredi prochain (20h45).Par conséquent, les regrets se trouvent essentiellement dans le camp azuréen. Auteurs d'un premier acte d'excellente facture, à l'image d'un Adam Ounas intenable, les Aiglons avaient bien cru avoir fait le plus dur lorsque Kasper Dolberg a ajusté Edouard Mendy à bout portant. Emballants jusqu'à présent, les protégés de Patrick Vieira se sont toutefois peu à peu mis à reculer, jusqu'à véritablement laisser l'initiative du jeu aux visiteurs.C'est maintenant une double confrontation face à Lyon qui attend le Gym, d'abord en Coupe de France jeudi (20h55) puis en championnat dimanche (15h00), à chaque fois à l'Allianz-Riviera. De quoi en savoir un peu plus sur ce que ce Nice-là a dans le ventre.