Eto'o désigne Yaya Touré comme le meilleur joueur avec lequel il a joué

Ci-après les 10 chiffres à savoir avant ce grand rendez-vous du football européen :

Lejoue son avenir en Ligue des champions ! Vaincus sans avoir été laminés il y a trois semaines sur la pelouse du 2-1 ), les partenaires du guerrier sénégalais Idrissa Gana Gueye n’ont pas dit leur dernier mot. Ils peuvent encore renverser la redoutable armada de laet, ainsi, rallier les quarts de finale de lapour la première fois depuis la saison…Un court succèssuffirait à faire le bonheur des Parisiens. Mais pour y parvenir, il faudra en premier lieu museler les fers de lance des "Schwarz-Gelben", notamment incarnés par la révélation norvégienne,. Le jeune canonnier de 19 ans avait signé un doublé tonitruant lors de la première manche >> Dortmund: Erling Håland, un Viking à l'assaut du Vieux Continent ! Len’a remporté aucun de ses trois duels face auen compétition européenne (2 nuls et 1 revers).La seule confrontation entre les deux formations, à, s’est achevée sur un score nul et vierge () en novembre 2010 en phase de groupes de laLetotaliseetlors de sescontre des équipes françaises en Ligue des Champions, affichant 1 victoire et 1 revers contre chacun de ses 3 adversaires sur le sol français :etLene s’est jamais qualifié pour le tour suivant en phase à élimination directe de Ligue des Champions quand il a perdu le match aller : éliminations face à l’en 1994/95,en 2014/15 et leen 2017/18.Le club de la Ruhr s’est toujours qualifié pour le tour suivant ende la Ligue des Champions lors desoù il a remporté le match aller. Seule la) a disputé plus de confrontations à ce stade de la compétition sans être éliminée après une victoire lors du match aller.Les Parisiens ont perdu 5 de leurs 6 derniers matches en phase à élimination directe de(1 victoire), dont les 2 derniers aucontre leen mars 2018 (1-2) et contreen mars 2019 (1-3).Les "Schwarz-Gelben" se sont inclinés lors de chacun de leursen phase à élimination directe de LdC. Leur dernier succès remonte à la saisonsur le terrain du(4-2).La superstar brésilienne du PSG,, est impliqué surenréceptions en(20 pour Barcelone, 7 pour Paris), inscrivantbuts et délivrantpasses décisives. Il n’a jamais perdu à domicile dans la compétition (24 victoires et 3 nuls).Le prodige norvégien de Dortmund,, figure parmi les 5 joueurs à avoir inscrit au moinslors de leur première saison en. Seul l'illustre(Suisse) a marqué plus de 10 buts lors de sa 1ère saison en LdC (11 buts en 6 matches avec le Grasshopper Zurich en 1978/79).Le coach parisienaffiche seulementdeen phase à élimination directe de Ligue des Champions (2/7) contreen phase de groupes (12/18). Cinq des six défaites de l’actuel entraîneur de Paris sont survenues en phase à élimination directe (83%), soit le plus haut ratio pour un manager comptant au moins 5 défaites dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs ! A lire aussi >> LdC: PSG/Borussia Dortmund, le quiz en 10 questions