Eto’o : « Le Qatar m’a associé à un grand projet, maintenant j’apprends l’arabe ! »

Convoqué pour le dernier stage préparatoire en vue de la Coupe d’Afrique qui débute en juin en Egypte, l’ailier de Panionios FC, club de D1 en Grèce, se livre.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre convocation pour le stage préparatoire à la CAN 2019 ?

C’est avec beaucoup de fierté et de joie que j’ai accueilli ma convocation. Et certainement comme nous sommes nombreux dans la liste, ç’a encore mis la pression ; une pression positive pour continuer à travailler afin d’être parmi les 23 pour la CAN.

Au regard de votre prestation lors du dernier match du Cameroun face aux Iles Comores, votre convocation ne vous a certainement pas surpris…

Non, effectivement : Après, on sait qu’on est au Cameroun et que beaucoup de choses peuvent se passer. Néanmoins, je tiens quand même à remercier le staff technique pour la confiance et la Fédération parce qu’il y a quand même un travail qui est mis sur pied qui nous donne la possibilité de savoir que nous joueurs, en travaillant bien, on a la chance de revenir ou d’être en sélection nationale.

Au moins 14 attaquants ont été convoqués avec vous. Pensez-vous sincèrement avoir des chances de figurer dans la liste finale ?

C’est déjà une grande chance de faire partie des convoqués ; puisqu’on sait que le Cameroun est un grand pays de football. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à l’étranger. Le plus important, c’est de donner le maximum et après le coach décidera. Moi, mon objectif est clair : me donner à fond pour faire partie des 23 pour la CAN. Rien n’est encore acquis. Il va falloir travailler dur. Et cela commence maintenant. Après un séjour de quelques jours à Douala au Cameroun, je suis retourné en Europe pour entamer ma préparation personnelle. Ensuite, quand viendra le moment du stage, je vais tout simplement me battre pour prouver que je peux être une valeur sur laquelle le staff technique et les supporters des Lions Indomptables peuvent s’appuyer à la CAN.

Si vous êtes retenu parmi les 23 qui iront en Egypte, ce sera votre première CAN. Est-ce qu’il vous arrive de vous imaginer déjà à cette compétition ?

Pas vraiment. J’ai certes une motivation particulière, mais je préfère garder les pieds sur terre et me concentrer sur le travail. Car à la fin, c’est l’entraineur qui aura le dernier mot.

Qu’est-ce qui change entre la méthode d’Hugo Broos et celle de Clarence Seedorf ?

Chacun a sa philosophie des choses dans le foot… Le courant passe mieux avec le coach Seedorf qui a été un excellent joueur. Il se met justement à la place des joueurs. Il a un comportement adéquat qui fait en sorte qu’on adhère plus à sa philosophie et il est aussi très proche de ses joueurs.

Comment jugez-vous votre saison ?

C’est vrai que je n’ai pas mal bougé ces derniers temps. Je reviens dans un pays [la Grèce, Ndlr.] que je connais très bien et une maison [Panionios FC, Ndlr.] que je connais aussi très bien. Le fait de bouger ne m’a pas créé un problème particulier. Sur le bilan sportif, ce que j’ai pu faire à l’étranger et ce que je continue de faire en Grèce, a été plutôt positif ; puisque je retrouve la sélection nationale. Ça veut dire que le travail ou ce que j’ai pu faire a payé. Cette saison donc, j’ai fêté mon retour au Panionios FC, club avec lequel j’ai disputé tous les matchs restants de la saison (9 matchs, Ndlr.) en tant titulaire. J’y ai inscrit un but et délivré quatre passes décisives.

Peut-on savoir un peu plus sur les clubs qui sont à vos trousses pour le prochain mercato ?

C’est vrai que c’est un peu tôt de parler de ça aujourd’hui parce que beaucoup de saisons sont encore en cours. Il y a des sollicitations, mais j’ai des managers qui travaillent pour ça et je pense que d’ici peu, on va s’asseoir pour prendre la meilleure décision possible.