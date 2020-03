Eto'o désigne Yaya Touré comme le meilleur joueur avec lequel il a joué

La découverte de la Ligue 1 (Guingamp - 2002/2003)

L’éclosion à Marseille (2003/2004)

La consécration à Chelsea (2004-2012)

Le profond attachement au Pays

est né le 11 mars 1978 . Il a seulement 5 ans quand il suit les traces d’un oncle footballeur professionnel en. Sa mère le suit dans ses pérégrinations de Brest à Angoulême en passant par Abbeville, ils finissent par s’installer à(région parisienne). Mordu de foot, il est fan de l’etsont ses modèles. L’enfant est doué à coup sûr. A l’école ses résultats laissent à désirer. Son père tente, en vain, de le priver de foot. Mais 'tonton Drogba' le soutient et pousse le petit génie de 15 ans à signer à. L’enfant s’aguerrit et devient vite la star de l’équipe., il hésite à accepter une offre duet lui préfère(L2) où il passe deux saisons infructueuses. A, il est toujours remplaçant., son agent ne désarme pas et prend les choses en mains., Drogba goûte enfin aux délices de laen signant àentrainé alors par. Le courant passe entre les deux hommes et Drogba, en confiance, travaille d’arrache-pied. Les résultats sont remarquables. Guingamp termine à la 7ème place et Didier Drogba, en état de grâce, finit 3ème au classement des buteurs avecunités.En ce début de saison, on refuse du monde chez les Drogba. Les ténors de lase bousculaient pour s’attacher les services de la perle rare d’Abidjan., sans hésiter, opte pour l’, son club de cœur contre 6 millions d’euros. Sur la Canebière, Didier est appelé à honorer le maillot numéro 11, celui porté par les illustreset. Après des débuts difficiles, l’équipe se métamorphose sous la direction depour atteindre la finale de laaprès avoir écarté Liverpool, l’Inter Milan et Newcastle, avant de s’incliner devanten finale.pourra tout de même se consoler avec le titre prestigieux de meilleur footballeur de l’année en France. Son compteur buts a été des plus honorables :buts enmatches. Enthousiasmée par ses prestations, la direction phocéenne projette de bâtir l’équipe autour de lui. Mais lesofferts parobligèrent le buteur ivoirien à troquer le soleil decontre le fogg londonien.Surmontant ses réticences, le désormais « joueur africain le plus cher de l’histoire » s’installe au bord de la. Pour bien réussir à, il devait s’adapter au changement de culture et à l’impact British. Malgré une blessure, il réussit un coup de maître en remportant un championnat que les Londoniens attendaient depuis un demi-siècle.Drogba avait dû cette saison composer avec le nouveau venu,. Leur association en attaque porta ses fruits et les Blues conservent leur titre. Toutefois, Drogba ne marque qu’àreprises et essuie les critiques.l’arrivée dedissuade Drogba de quitter Chelsea. En parfaite symbiose avec la super star ukrainienne,finit la saison avecbuts à son actif, avec de surcroît un titre de meilleur buteur de la prestigieuse Premier League anglaise (). Cette année, il glane le titre de meilleur footballeur africain de l’année. Son équipe fait l’impasse enmais rafle les deux coupes nationales. Sur le plan européen, Chelsea est sortie en demi-finale parEn ce début de saisonest aux commandes de Chelsea après le limogeage de. Affecté physiquement par une opération au genou, Drogba ne reprend du service qu’en fin de saison mais inscrit 2 buts en demi-finale de la Ligue des Champions UEFA. Un bilan bien mitigé :perd la finale aux tirs au but face à. En, c’est au tour dede veiller aux destinées de Chelsea qui se contente de la. Drogba, lui, inscrit son 13ème but en autant de matches joués. Néanmoins, la grande désillusion est l’élimination des Blues par leen Coupe d’Europe : «» hurlera Drogba face aux caméras. La saison, Drogba se rebiffe et c’est la grande moisson pour son équipe : un titre de champion de Premier League, un Community Shield et une FA Cup.se déchaîne et enquille les buts, remportant de nouveau le titre de meilleur artificier du "Royaume de sa Majesté".est une saison exceptionnelle pour Drogba. Vainqueur de laface au(1-1, 3-4 tab), il devient également le premier joueur africain à atteindre le cap desen. Un record qui clôturera sa longue et remarquable carrière avec lesauxquels il aura offert au total 157 buts en 341 apparitions. En, Drogba, très riche et comblé par tant de titres, ira promener son imposante silhouette sous d’autres cieux.puis, lui offrent des contrats mirobolants. D’exploit en exploit, il bat tous les records en terme de performances et de longévité.Ivoirien corps et âme,fait partie de ces joueurs qui se dévouent pour leurs sélections autant que pour leurs équipes. Drogba a toujours clamé : «». Convoqué pour la première fois en équipe nationale, Drogba a côtoyé une formation de rêve avec les frèresetCette équipe avait tout pour briller sur la scène africaine et mondiale. Malheureusement,et ses partenaires ont souvent échoué tout près d’une consécration internationale tant convoitée. Lesont fait de belles prestations auoù ils ont battu la3-2. Ils ont ensuite réalisé une participation plus qu'honorable auxet, obligeant notamment ledeà leur concéder un nul synonyme de victoire lors de la grande messe du football mondial en Afrique du Sud. Sur le plan africain, l'emblématique capitaine des Eléphants a même permis à lade disputer deux finales enet. Jouant de malchance, ils ont échoué aux tirs au but respectivement face à l'et à la. Malheureusement, le beau jeu n'est pas toujours synonyme de titres. Lade Didier Drogba a été mal récompensée à l'instar de la redoutable sélection néerlandaise qui a raté ses trois finales en(1974, 1978 et 2010).