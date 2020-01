Etoile du Sahel : Retour de Mathlouthi

L'Etoile du Sahel enregistre le retour du portier Mathlouthi.

. Le gardien de but international tunisien, libéré de son contrat avec le club saoudien d'Al-Adalah, effectue son. Le portier de 35 ans s'est engagé pour une saison et demie en faveur de la formation étoilée, dont il avait défendu les couleurs quinze années durant (2003-2018). "Balbouli" pourra être intégré à la liste africaine de l'ESS en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, samedi.