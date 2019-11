Eswatini-Sénégal : Mbaye Niang et Ismaila Sarr sont forfaits

I would like to offer my congratulations to you, Lionel Messi, on your 600th goal. What a way to score it. Fabulous. ⚽️ // Gostaria de oferecer meus parabéns a você, Lionel Messi, pelo seu gol número 600. E que maneira de atingir essa marca. Sensacional. ⚽️ @TeamMessi https://t.co/VH5u7U4d8H — Pelé (@Pele) 2 mai 2019

Messi, Ronaldo et Neymar... Pour Pelé, le trio se démarque clairement par rapport au reste de la troupe. "Je pense à Leo Messi", a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport lorsqu'il lui a été demandé avec qui il aimerait le plus jouer. "C’est un joueur talentueux, il donne des passes, des centres, marque, dribble bien. Si nous étions dans l’équipe ensemble, nos adversaires devraient s’inquiéter pour deux joueurs, pas seulement un ! Aujourd'hui, Messi est le joueur le plus complet." "À un moment, on pouvait en trouver deux ou trois dans chaque pays ayant une grande culture du football", a déclaré l'icône auriverde, âgée aujourd'hui de 79 ans. "Eusebio, Simoes, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didi. Combien ai-je déjà énuméré ? Il y en avait tellement. Aujourd'hui, nous en avons juste deux ou trois. Messi, Cristiano Ronaldo, je dirais Neymar, et lequel n'a pas encore vraiment réussi à devenir au Brésil une grande figure." Pour "Ney", cela pourrait changer si d'aventure Neymar venait à guider son pays vers la gloire de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et qui mettrait fin à deux décennies d'attente pour la grande nation sud-américaine. C'est même le souhait le plus cher de "O Rei". "J'espère qu'il sera en bonne forme physique lors de la prochaine Coupe du Monde", a déclaré Pelé. "Les gens le critiquent, je l'ai même fait plusieurs fois moi-même, mais nous oublions qu'il est un de nos produits, de Santos. Nous voulons toujours le meilleur pour lui. Je parle souvent de lui avec son père. Techniquement, c'est un excellent joueur." A lire aussi >> FC Barcelone: Lionel Messi n'est plus qu'à 30 buts du record de Pelé !