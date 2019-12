EST - Mouine Chaâbani : "Des détails ont fait la différence"

"On a pourtant fait un match au niveau, et procédé aux changements qu'il fallait faire, mais c'est la loi du football, a-t-il admis après la défaite (1-0) devant les Saoudiens d'Al Hilal, samedi au stade Jassem Ben Hamed de Doha (Qatar). Mes joueurs n'ont pas démérité. Il faut reconnaitre que quelques détails ont fini par faire la différence. Notre force, c'est le collectif, alors que notre adversaire nous dépasse en qualité individuelle. Cela, nous le savions dès le départ. En fait, les clubs asiatiques recrutent des joueurs de grande quantité. Sans l'apport des joueurs étrangers d'Al Hilal, l’opposition aurait été plus équilibrée. A 11 reprises, les clubs africains et asiatiques se sont rencontrés. Neuf fois, les clubs d'Asie ont eu le dernier mot. Ce samedi, nous avons su priver les Saoudiens d'espaces. Si l'occasion qui a échu à Anis Badri après une récupération de Hamdou El Houni avait été concrétisée, la physionomie du match aurait été toute autre. Le match a été éminemment tactique puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Quand il a fallu chercher l'égalisation, j'ai intégré Khenissi qui a mis beaucoup de pression sur la défense adverse au sein de laquelle le gardien de but (Abdallah El Maâyouf) a tiré son épingle du jeu, en détournant un tir contré sur sa ligne. En tout cas, nous devons positiver. Lors de l'édition précédente, nous avons également perdu le quart de finale, et remporté le match de classement. Dans la foulée, quatre mois plus tard, nous avons remporté notre deuxième couronne africaine consécutive. Rien ne remplace en effet cette expérience du plus haut niveau. Nous devons reconnaitre que quelques lacunes persistent. Nous devons y remédier, et tenons à terminer à la 5e place"."Nous savions que la rencontre allait être difficile. A l'arrivée, nous avons dominé les débats. Je dois avouer que notre adversaire nous a gênés dans les duels, mais nous avons su comment le battre. Notre technique et la qualité de notre effectif ont fait la différence. Nous allons nous employer à rééditer ce succès contre les Brésiliens de Flamengo. Nous allons bien préparer ce match afin d'être là en finale. Je garde un excellent souvenir du nombreux public espérantiste présent. Je connais le public tunisien qui est féru de football. Avec l'OGC Nice, nous avons effectué plusieurs stages en Tunisie. J'ai même suivi quelques matches au stade de Radès. Malgré l'apparition des fumigènes, je vais garder une belle image de ces supporters".Le match pour la 5e place opposera l'Espérance Sportive de Tunis et Al Sadd du Qatar où évolue l'international algérien Baghdad Bounedjah (ex-Etoile du Sahel).Samedi, malgré un premier but de Bounedjah, Al Sadd a été battu en quart de finale par les Mexicains de Monterrey (3-2). La rencontre de classement se jouera mardi 17 décembre à 14h30 au stade international Khalifa de Doha.A lire aussi >> Coupe du Monde des clubs : L'Espérance de Tunis « baffée » par Al-Hilal