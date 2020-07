ESS : Haj Hassen et Boughattas libres de tout engagement ?

🚨 Zidane a apporté son aide à l'hôpital de Sétif en Algérie, qui vient de recevoir un grand nombre de matériel médical, dont deux lits de réanimation tout équipés ! #Zidane avait déjà apporté son aide aux hôpitaux de Bégaia et Tizi Ouzou le mois dernier. RESPECT🙏❤#Algerie pic.twitter.com/BKCzWFrRsi — Footye (@Footyeoff) July 12, 2020

L'entraîneur du Real Madrid a fait preuve de générosité en alimentant certains hôpitaux des wilayas les plus touchées par le coronavirus, notamment à Sétif, l'une des villes les plus victimes de la pandémie. Le champion du Monde 1998 a offert des fournitures médicales au CHU de Sétif, afin d'aider les personnes atteintes par le virus dans ces temps de crise. L'hôpital de Sétif connaissant une crise financière, ce don de l'ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid a soulagé le personnel surtout grâce aux deux lits de réanimation offerts par l'association caritative de Zizou en Algérie. Parmi les fournitures offertes, on mentionne aussi des pousses-seringues.Même s'il ne réside pas en Algérie, Zidane n'oublie pas le pays de ses origines et c'est à travers plusieurs dons. D'abord, il a envoyé 5 kits de réanimations, des respirateurs artificiels et des moniteurs au service de réanimation de Béjaïa en avril dernier. Puis, il a offert deux respirateurs artificiels au CHU Nedir Mohamed de la province de Tizi-Ouzou, en juin. Installée à Aguemoune, le village natal de ses parents, la fondation de Zidane vient en aide, depuis plusieurs années, aux familles nécessiteuses, soit depuis sa création en 2010 avec comme objectif principal instaurer un meilleur environnement social en Algérie et venir en aide des familles les plus nécessiteuses du pays. La crise de Covid-19 a démontré à quel point cette association est active dans le bien du pays et à quel point Zizou est attaché à ses pays de ses parents. On se rappelle tous du message de félicitation de Zidane aux Verts après le sacre pendant la CAN 2019 : "Mon grand frère Farid doit être fier! Félicitations à l'équipe d'Algérie, la victoire de tout un peuple ... One, Two, Three, Viva l'Algérie. Je vais continuer à faire briller son étoile tous les jours de ma vie ", avait écrit Zidane sur son compte Instagram.