ESS : Chikhaoui et 4 autres cadres ne seront pas prolongés

"Il y a eu déviation du chemin que nous devions suivre, a-t-il observé. Après diagnostic, nous avons trouvé que l'ESS compte 79 contrats professionnels, un "parking" effrayant de joueurs actifs dans les équipes "A" et Elites, d'autres prêtés, d'autres qui ne jouent pas... Surtout en cette phase d'assèchement des ressources financières. Un joueur comme le Malien Omar Konaté n'a pas apporté le plus attendu. Il touche dix fois ce que perçoit un joueur tunisien. En plus de l'effectif retenu pour la fin de saison, nous allons composer un deuxième groupe de réserve".Le premier responsable de la section football a par ailleurs indiqué que l'entraineur adjoint, qui a été remercié ne possède pas les diplômes requis. "Quant à l'accompagnateur de l'équipe seniors,, il veut toucher cinq fois ce que peut toucher un accompagnateur ordinaire. Ses prétentions étaient exagérées", relève-t-il."Nous ne serons pas ingrats avec les enfants du club en fin de contrat qui ne verront pas leur bail renouvelé. Il s'agit de", ajoute Laâmiri.Rappelons que huit autres joueurs seront soit cédés, soit prêtés ou verront tout simplement leur contrat résilié: les trois gardiens de but Makram Bediri, Achraf Krir et Alaâ Ayoub, le défenseur malien Omar Konaté, le défenseur Ahmed Raddaoui, le milieu Hamza Lahmar, et les attaquants Hazem Haj Hassen et Bilel Mejri.Par ailleurs, 18 jeunes issus du centre de formation du club seront progressivement lancés dans le grand bain. La reprise des entrainements sera effectuée ce lundi en trois groupes chacun de 12 joueurs sous la férule de, en présence, donc de 36 joueurs. Le 23 juin, une liste définitive sera arrêtée.