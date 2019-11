ESS - Al Ahly : Ben Aziza suspendu, Kechrida incertain

REAL MADRID – PSG, LES COMPOS PROBABLES

REAL MADRID – PSG, LES GROUPES

REAL MADRID – PSG, LA FORME DU MOMENT

REAL MADRID – PSG, LES STATS À RETENIR (AVEC OPTA)

Courtois – Carvajal, Varane, Ramos (cap), Marcelo – Valverde, Casemiro, Kroos – Rodrygo, Benzema, HazardNavas – Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat – Gueye, Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, NeymarCourtois, Areola, Altube – Carvajal, Eder Militao, Ramos, Varane, Marelo, F.Mendy – Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco – Hazard, Benzema, Bale, Jovic, RodrygoAouchiche, Bernat, Cavani, Dagba, Di Maria, Diallo, Draxler, Gueye, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Marquinhos, Mbappé, Meunier, Navas, Neymar Jr., Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, VerrattiReal Madrid – Real Sociedad (3-1 / Liga)Eibar – Real Madrid (0-4 / Liga)Real Madrid – Galatasaray (6-0 / LDC)PSG – Lille (2-0 / L1)Brest – PSG (1-2 / L1)PSG – Club Bruges (1-0 / LDC)Ce sera le 10eme match en compétition européenne entre le Real Madrid et Paris, le 6eme en Ligue des Champions. Les Madrilènes totalisent 4 succès contre 3 pour les Parisiens et 2 matches nuls.Le Real Madrid a remporté 3 de ses 4 précédentes réceptions de Paris toutes compétitions confondues. Seule exception : une défaite en C2 en mars 1994 (0-1).Paris, vainqueur 3-0 lors de la 1ère journée de Ligue des Champions cette saison, pourrait remporter 2 matches consécutifs face au Real Madrid pour la 2eme fois de son histoire en compétition européenne, la 1ère fois depuis mars 1994.Le Real Madrid n’a perdu aucun de ses 11 matches à domicile contre des adversaires français en Ligue des Champions (8 victoires, 3 nuls), restant sur 5 succès consécutifs avec une moyenne de 3 buts par match.Paris a perdu ses 5 derniers déplacements contre des clubs espagnols en Ligue des Champions, sa pire série de défaites à l’extérieur contre des adversaires d’un même pays dans la compétition.Aucun joueur n’a effectué plus de dernières passes avant un tir que le milieu du Real Madrid Toni Kroos en Ligue des Champions cette saison (15, à égalité avec José Callejon), il affichait déjà le meilleur total de la phase de groupes en 2018-19 (24). Kroos a également été impliqué dans 37 séquences dans le jeu aboutissant à un tir, plus que tout autre joueur dans la compétition cette saison.L’attaquant du Real Madrid Rodrygo est devenu, contre Galatasaray lors de la 4e journée (6-0), le 2eme plus jeune joueur à marquer au moins 3 buts dans un match de Ligue des Champions (18 ans et 301 jours). Seul Raul a fait mieux dans la compétition (18 ans et 113 jours avec le Real Madrid contre Ferencvaros en 1995).Keylor Navas n’a pas encaissé le moindre but en 4 matches de Ligue des Champions avec le PSG. Seuls 2 gardiens ont gardé leur cage inviolée lors de leurs 5 premières rencontres avec un club dans la compétition : Keylor Navas lui-même avec le Real Madrid en 2015-16 (8) et Miguel Angel Moya avec l’Atlético Madrid en 2014 (5).L’attaquant du PSG Mauro Icardi a marqué 8 buts en 10 matches de Ligue des Champions, marquant contre 5 des 6 équipes contre lesquelles il a joué. Il n’y a que contre le Real Madrid qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets (1 match). Aucun joueur n’a marqué contre 100% des adversaires qu’il a rencontrés tout en affrontant autant d’équipes différentes, le record étant actuellement détenu par Milinko Pantic, buteur contre chacun de ses 4 adversaires avec l’Atlético Madrid en 1996-97.L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a gagné au moins une rencontre contre 15 des 18 entraîneurs qu’il a affrontés en Ligue des Champions. Son homologue de Paris, Thomas Tuchel, est cependant l’entraîneur contre lequel il a joué le plus de matches sans l’emporter dans la compétition (3 – 2 nuls, 1 défaite).