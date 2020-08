Espoirs : Sylvain Ripoll sort la grosse artillerie

A l'occasion des deux matchs de qualifications pour l'Euro Espoirs disputé l'an prochain, Sylvain Ripoll a annoncé sa liste des 23 Bleuets. Parmi eux, le Sévillan Jules Koundé, Maxence Caqueret ou encore Amine Gouri.



Sylvain Ripoll a également annoncé sa liste pour les 2 prochains matchs de Qualification pour l'EURO Espoirs ! 🇫🇷 pic.twitter.com/XqVWIw71v2

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2020

En marge de l'Equipe de France A, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs, a donné sa liste des joueurs sélectionnés pour les deux matchs qualificatifs à l'Euro U21, en Géorgie (le vendredi 4 septembre à Gori) et en Azerbaïdjan (le lundi 7 septembre à Soumgaït). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette liste, sur le papier, peut faire très mal à n'importe quel adversaire. Malgré les promotions d'Eduardo Camavinga (qui remplace Paul Pogba, positif au coronavirus), d'Houssem Aouar et de Dayot Upamecano, habituellement présents chez les Espoirs, la sélection possède de solides talents encore en réserve. Chez les gardiens, Alban Lafont a réalisé une saison correcte au FC Nantes, où il lui reste une autre saison en prêt. On remarque surtout Illan Meslier, l'ancien portier de Lorient, aujourd'hui à Leeds promu cette saison en Premier League. En défense, on note la présence du vainqueur de la finale de la Ligue Europa avec Séville, Jules Koundé, qui ne possède qu'une sélection en U20. Melvin Bard (OL), Boubacar Kamara (OM) ou encore Dagba (PSG) sont également présents au sein de la liste. Sous le feu des projecteurs en Ligue des Champions, le Lyonnais Maxence Caqueret sera aux côtés de Mattéo Guengouzi pourtant en délicatesse à Arsenal, d'Imran Louza (FC Nantes) ou de l'ancien Angevin Jeff Reine-Adelaïde (OL). En forme lors du premier match de l'OGC Nice, la nouvelle recrue Amine Gouiri fait partie des attaquants sélectionnés avec Moussa Diaby (Leverkusen, Allemagne) ou encore Odsonne Edouard (Celtic, Ecosse). En revanche, William Saliba (Arsenal) et Youssouf Fofana (AS Monaco) sont absents de la liste.Dimitry Bertaud (Montpellier), Alban Lafont (FC Nantes) et Illan Meslier (Leeds, Angleterre).Benoît Badiashile (AS Monaco), Melvin Bard (OL), Colin Dagba (PSG), Bafodé Diakité (Toulouse, L2), Boubacar Kamara (OM), Jules Koundé (Séville, Espagne), Faitout Maouassa (Stade Rennais) et Evan Ndicka (Eintracht Francfort, Allemagne).Maxence Caqueret (OL), Ibrahima Diallo (Brest), Mattéo Guendouzi (Arsenal, Angleterre), Imran Louza (FC Nantes), Arnaud Nordin (Saint-Étienne), Jeff Reine-Adelaïde (OL) et Boubakary Soumaré (LOSC).Moussa Diaby (Leverkusen, Allemagne), Éric Dina Ebimbe (Dijon), Amine Gouri (OGC Nice), Bryan Mbeumo (Brentford, Angleterre) et Odsonne Édouard (Celtic Glasgow, Écosse).