Espoirs : Les Bleuets débutent une nouvelle ère par un carton face à l’Albanie

En écartant la Roumanie (1-2), l'Espagne n'est plus si loin d'une qualification pour l’Euro 2020.

Groupe D : Le Danemark en ballotage favorable

Groupe F : L’Espagne s’envole, la Suède s’accroche

Groupe G : La Pologne tranquille sans jouer

Groupe J : La Finlande enchaîne

Le Danemark n’a pas fait de détail face à Gibraltar (0-6). Et s’est replacé. Avec ce large succès, acquis notamment grâce à un doublé sur penalty d’Eriksen et un autre de Gytkjaer, les coéquipiers de Kjaer se sont rapprochés à trois points du leader de la poule, l’Irlande, accrochée par la Suisse (1-1). Les Danois comptent un match en moins alors que la Nati, elle, dispose de six points de retard sur son adversaire du soir mais avec deux rencontres de débours. Dans ce groupe, le suspense reste entier.Tout n’a pas été facile pour l’Espagne. Face à une équipe roumaine accrocheuse, la Roja a décroché un cinquième succès (1-2) en autant de rencontres pour consolider sa place de leader de la poule. Les hommes de Robert Moreno ont fait la course en tête. Sergio Ramos a ouvert le score sur penalty, inscrivant au passage son 8e but lors de ses 9 derniers matchs en sélection. Alcacer a doublé la mise en concluant une belle action collective en début de deuxième période. Andone a réduit la marque à l’heure de jeu. Les Espagnols ont joué avec le feu mais ont résisté en fin de match, en infériorité numérique. Vainqueur de Malte (2-0), la Norvège en a profité pour passer troisième devant la Roumanie mais derrière la Suède, deuxième avec 10 points après son carton face aux Iles Féroé (0-4).Il n’y a eu qu’un seul match disputé ce jeudi soir dans cette poule. Il n’y a pas eu de vainqueur entre Israël et la Macédoine (1-1), ce qui permet à la Pologne de conserver un avantage de quatre points en tête du groupe avant de se déplacer en Slovénie, ce vendredi (20h45).La Finlande continue de surprendre. Alors que l’Italie s’est imposée difficilement sur le terrain de l’Arménie en début de soirée (1-3), l’équipe de Markku Kanerva a décroché un quatrième succès, face à la Grèce (1-0), pour rester dans le sillage de la Squadra Azzurra. Pukki, deuxième meilleur buteur de Premier League, a inscrit l’unique but du match sur penalty. La Bosnie-Herzégovine a repris la troisième place en battant le Liechtenstein (5-0) mais compte cinq points de débours sur sa devancière.