Espoirs : Huit changements pour les Bleuets contre la République tchèque

Ci-après le classement des 10 meilleurs joueurs de FIFA 20 :

Seuls 5 joueurs africains sont présents dans le TOP-100 de FIFA 20 : 1. Mohamed Salah 🇪🇬 90 2. Kalidou Koulibaly 🇸🇳 89 3. Sadio Mané 🇸🇳 88 4. P-E Aubameyang 🇬🇦 88 5. Hakim Ziyech 🇲🇦 85 pic.twitter.com/LfLnwlIiZe — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) 9 septembre 2019

Le célèbre éditeur de la simulation de football, EA Sports, a révélé ce lundi ledes joueurs les mieux notés du jeu. Un classement qui ne devrait guère surprendre les amateurs du gaming et du ballon rond tant on retrouve les plus gros noms du sport roi. Sans surprise, le quintuple Ballon d’Or argentin du FC Barcelone,, sera l’élément le plus performant de la simulation annuelle. Evalué à 94/100, il devance son éternel rival lusitanien,(93/100), ainsi que la super star auriverde du PSG(92/100). A lire aussi >> FIFA 20 : Hazard et van Dijk en couvertures, les Africains encore zappés ! Il convient de noter également qu'un de nos représentants africains sur le "Vieux Continent" peut également se targuer de figurer au sein dudes meilleurs joueurs : Il s’agit de l’attaquant vedette de Liverpoolqui s’impose comme étant le footballeur africain le mieux loti avec une note globale de 90/100.10) Ter Stegen – FC Barcelone : 90 9) Luka Modric – Real Madrid : 90 8) Mohamed Salah – Liverpool : 90 7) Virgil Van Dijk – Liverpool : 90 6) Jan Oblak – Atlético Madrid : 91 5) Kevin De Bruyne – Manchester City : 91 4) Eden Hazard – Real Madrid : 91 3) Neymar – Paris Saint-Germain : 92 2) Cristiano Ronaldo – Juventus : 93 1) Lionel Messi – FC Barcelone : 94