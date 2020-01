Espérance Tunis : Badri vers l'Arabie Saoudite

porte ainsi son total but cette saison à 7 unités en Premier League et intègre désormais le Top 10 des meilleurs artificiers africains en Europe.

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France: (13/01/2020)

Comme depuis quelques semaines, le "serial-buteur" gabonais d'Arsenal,truste la première place. "n’en finit plus d’affoler les compteurs sur les terrains britanniques, et ce, en faisant parler une nouvelle fois la poudre samedi dernier sur la pelouse de). >> Crystal Palace-Arsenal : Aubameyang buteur puis exclu ! Le canonnier de 30 ans a ainsi porté son compteur but à l’impressionnant total deunités en seulementapparitions en championnat, consolidant sa place de leader des meilleurs buteurs africains en Europe. A lire aussi >> Mercato: Aubameyang serait prêt à quitter Arsenal ! A la seconde marche du podium, on retrouve désormais le Ballon d'Or africain 2019,avec 11 buts dans son escarcelle. La super star sénégalaise devance d'une seule unité son compère d'attaque chez les Reds,, qui complète le Top 3 avec 10 buts. Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif de l'ailier algérien de Manchester City,, qui s’est remarquablement illustré dimanche en inscrivant un magnifique doublé sur la pelouse d'(victoire des Citizens 1-6). Le "Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 14 buts 2) Sadio Mané : 11 buts 3) Mohamed Salah: 10 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Habib Diallo et Victor Osimhen: 10 buts 2) M'Baye Niang: 8 buts 3) Denis Bouanga, Andy Delort et Islam Slimani: 7 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 2) Lago Junior et Youssef En Nesyri: 4 buts 3) Samuel Chukwueze : 3 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 6 buts 2) Streli Mamba: 5 buts 3) Dodi Lukebakio : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Christian Kouamé : 5 buts 2) Jeremie Boga et Gervinho: 4 buts 3) Hamed Traore : 3 buts