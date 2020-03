Espérance Sportive de Tunis : Patrice Carteron approché

Some sad news to bring you... Nigeria international striker Ifeanyi George has been killed in a car crash in Abudu at the age of 26. Full story 👉 https://t.co/tDs6yQrtb8 #bbcfootball pic.twitter.com/tCMTH4vH8L — BBC Sport (@BBCSport) March 22, 2020

Best way to remember Ifeanyi George. Not those horrible images and videos pic.twitter.com/poEQmq53jZ — Colin NOT Collins (@ColinUdoh) March 22, 2020

Nigerian striker, Ifeanyi George dies in fatal car accident » https://t.co/T6LTpVoxOu — YabaLeftOnline Media (@yabaleftonline) March 22, 2020

Rangers players in auto-crash, Ifeanyi George reportedly dead https://t.co/dxvim37eey pic.twitter.com/odnMHZnLcM — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) March 22, 2020

Rangers striker, Ifeanyi George & two other players killed in car crash along Benin-Ore road (Photos) - https://t.co/Q0Uhdrn457 — Akpraise.com (@AkpraiseMedia) March 22, 2020

Le football nigérian et africain est en deuil. Le jeune attaquant international A',, est décédé dans un accident de voiture. Le buteur vedette et vice-capitaine d', septuple champion du Nigeria, avait 26 ans et laisse derrière lui une grande famille. L'accident fatal est survenu ce dimanche 22 mars aux alentours de 9h du matin àsur la route express(dans l'État d'Edo, au sud-ouest du Nigeria).était au volant de son véhicule qui pour une raison indéterminée, s'est arrêté et a été percuté par un camion. Le joueur a été déclaré mort sur place comme le précise la télévision britanniqueétait l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération au. Il défendait le maillot de son pays depuis 2017, comptabilisant notamment 3 sélections lors des éliminatoires duL'enfant deavait inscrit deux buts encette saison (contre Pyramids et Al-Masry).A lire aussi >> Guinée : le vice-capitaine du Syli espoirs décède dans un accident de la route En cette douloureuse circonstance,présente ses sincères condoléances à toute la famille