Espagne : Un 26eme titre pour le Barça !

Dans le choc de la 34eme journée de Serie A, l’Inter Milan a longtemps pensé faire tomber le champion avec le but de Radja Nainggolan et une énorme domination. Cristiano Ronaldo a surgi pour arracher le match nul (1-1). L’AS Roma, vainqueur de Cagliari (3-0) avec un but de Javier Pastore, revient à quatre points des Interistes.

Pastore fait un retour gagnant

Cristiano Ronaldo n’a pas besoin de beaucoup de cartouche pour faire mal. Le quintuple Ballon d’Or a souffert comme tous ses équipiers de la Juventus Turin pendant plus d’une heure sur la pelouse de Giuseppe Meazza, puis a surgi à la 62eme minute de jeu pour marquer son vingtième but de la saison en championnat. L’Inter Milan peut avoir de grands regrets. Redja Nainggolan avait ouvert le score rapidement d’une belle reprise de volée à la 7eme minute de jeu, récompensant un début de rencontre tonitruant. Cette domination a été étouffante durant une heure, sans finalement faire le break.Au classement, ce match nul de l’Inter Milan fait les affaires de l’AS Roma. Un peu plus tôt dans la journée ce samedi, les Romains ont maté Cagliari à domicile (3-0). Federico Fazio a ouvert le score sur corner (5eme) et Javier Pastore a doublé la mise (8eme). Titularisé par Claudio Ranieri, l’Argentin a ouvert son pied magnifiquement pour enrouler hors de portée du gardien. Aleksandar Kolarov a clos le score. En plus de revenir sur l’Inter Milan, l’AS Roma passe dans le Top 4 synonyme de Ligue des champions avec deux points d’avance devant le Milan AC, tenus en échec à Parme (1-1). Il reste quatre matchs en Serie A. La lutte s’annonce bouillant pour la C1.