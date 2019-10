Espagne : Sergio Ramos dépasse Iker Casillas avec une 168eme sélection

Copyright : Panoramic

Evénement à Oslo ce samedi. Titulaire lors du match de l’Espagne en Norvège dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020, Sergio Ramos a honoré sa 168eme sélection. Le capitaine de la Roja et du Real Madrid a ainsi dépassé Iker Casillas, qu’il avait rejoint en septembre, et est devenu le seul détenteur de ce record. A seulement 33 ans, Ramos pourrait le rendre encore plus inatteignable à l’avenir. Auteur de 21 buts sur ses 168 capes, l’ancien du FC Séville affiche surtout un palmarès XXL avec l’Espagne. Il a remporté la Coupe du Monde en 2010, l’Euro en 2008 et en 2012. Ramos était ainsi un membre éminent de la génération dorée qui a régné sur la planète football au carrefour des années 2000 et 2010.Le détenteur du record est le gardien égyptien Ahmed Hassan, avec 184 apparitions pour les Pharaons. Une autre marque que Ramos pourrait aller chercher en allant par exemple jusqu’à la Coupe du Monde 2022.