Espagne (J33) : Le Real domine Getafe et creuse l'écart

Bestine Kazadi présidente de l'AS Vita Club

Affaire de la sextape: la justice demande un procès pour Benzema

Real Madrid : Eden Hazard ménagé

Christophe Dugarry dérape sur Lionel Messi

AC Milan : Ibrahimovic sur le départ ?

L'AS Vita Club innove ! Le club Congolais a décidé de nommer une femme au poste de président : Bestine Kazadi. Elle devienne la première femme à diriger un grand club Congolais, et en Afrique. La fille de feu Pierre Kazadi Tshishishi, ancien président du conseil suprême du club, âgée de 57 ans a eu 38 voix sur 72 devançant, Eugène Diomi Ndongala (32 voix), Mboyo Ilumbe (1 voix) et Antony Kitenge (aucune voix). Elle succède à Gabriel Amisi qui a présenté sa démission fin mai après 13 ans de bons et de loyaux services. >> Vita Club : Bestine Kazadi, première femme présidente ! Dans l'affaire de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, devrait être jugé. Sur le plan purement sportif, Karim Benzema se montre en grande forme sous le maillot du Real Madrid depuis la reprise de la Liga avec trois buts et une passe décisive en cinq matches. Mais hors des pelouses, il pourrait avoir quelques soucis. En effet, ce jeudi, le parquet de Versailles a demandé un procès pour Karim Benzema à cause de son implication supposée dans l'affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena >> Affaire de la sextape : un procès demandé pour Benzema par la justice Eden Hazard n'a pas été retenu par Zinédine Zidane dans le groupe du Real Madrid pour affronter Getafe, jeudi soir en Liga. Le Real Madrid a l'opportunité de prendre quatre points d'avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga, en cas de victoire face à Getafe, jeudi soir (22 heures). En effet, le match nul du Barça contre l'Atlético Madrid (2-2) peut profiter aux joueurs dirigés par Zinédine Zidane, portés par un Karim Benzema très inspiré depuis la reprise du championnat d'Espagne. Cependant, c'est sans Eden Hazard que le club merengue tentera de s'imposer, le Belge n'ayant pas été retenu par Zidane dans le groupe du Real Madrid. Selon des informations de AS, il s'agit surtout d'une décision motivée par le fait de préserver Hazard, qui a subi une opération de la cheville droite le 5 mars dernier à Dallas. >> Hazard absent du groupe du Real Madrid face à Getafe Apprécié pour son franc-parler, Christophe Dugarry, ancien international français passé par le Barça, ne prend jamais de gants quand il s'agit d'évoquer le club catalan, qu'il considère comme "un club de clowns", dirigé par un "entraîneur incompétent". Mais cette fois, 'Duga' est allé un peu trop loin. Antoine Griezmann doit « mettre une torgnole à Lionel Messi, un gamin à moitié autiste », a lâché le Français.>> Barça : Dugarry disjoncte sur Griezmann et Messi L'attaquant âgé de 38 ans, Zlatan Ibrahimovic, ne devrait pas rester à l'AC Milan et se dirige vers un départ du club lombard. La situation sportive de l'AC Milan est loin d'être idéale. Septième de Serie A, le club lombard a concédé un match nul heureux (2-2), mercredi soir sur la pelouse de la SPAL après avoir été mené 2-0 en à peine 30 minutes de jeu. Fort heureusement pour l'équipe dirigée par Stefano Pioli, Rafael Leão puis Francesco Vicari (contre son camp), ont permis au Milan de repartir avec le point du match nul lors de ce déplacement. Entré en jeu à la 65ème minute, Zlatan Ibrahimovic n'a pas marqué et visiblement, son futur ne se dessine plus vraiment sous le maillot du club lombard. >> Zlatan Ibrahimovic devrait quitter l'AC Milan