Espagne (J32) : Le Real Madrid bat l'Espanyol et reprend la tête

L'Inter Milan a fait preuve de caractère pour renverser Parme dans les dernières minutes (2-1), dimanche soir en Emilie-Romagne malgré un scénario mal engagé. Les Lombards ont accéléré en fin de rencontre.

Parme, 7eme au coup d'envoi et qui se prenait à rêver d'Europe, recevait l'Inter Milan ce dimanche pour le compte de la 28eme journée de Serie A. Troisièmes à 4 points de la Lazio et 8 de la Juve avant cette rencontre, l'Inter veut une qualification directe pour la Ligue des Champions. Les locaux étaient néanmoins plus en jambes en début de rencontre et ouvraient le score dès le quart d'heure de jeu. Kulusevski alimentait Gervinho et l'ancien lillois s'offrait un magnifique contrôleL'Inter était peu inspiré, à l'image d'un Lautaro Martinez auteur d'une frappe qui n'inquiétait pas Sepe peu avant la pause. 1-0, c'était d'ailleurs le score au repos. Leader du championnat sur les matches à l'extérieur, l'Inter avait pourtant toujours autant de mal en seconde période. Kulusevski en profitait en tenant sa chance sur un tir enroulé qui passait de peu à côté (57eme)tentait de rétorquer d'une frappe aux 20 mètres, mais oubliait de cadrer.Mais l'Inter a de la ressource et le montrait en fin de rencontre. Le club lombard égalisait grâce à De Vrij. Le défenseur des Nerazzuri profitait d'un corner de Young et d'une première déviation de Lautaro pour tromper enfin Sepe. L'Inter était revigoré et trouvait les ressources pour renverser les locaux. À trois minutes du terme, un centre malin de Moses trouvait Bastoni dont la reprise de la tête scellait le destin de la rencontre. Vainqueur 2-1 à l'arraché,