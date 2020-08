Espagne : Iker Casillas met un terme à sa carrière

L'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas a confirmé ce mardi qu'il prenait sa retraite sportive à 39 ans.



Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh

— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

[/EMBED]Cette fois-ci, c'est officiel. En retrait des terrains depuis plus d'un an, Iker Casillas a confirmé qu'il mettait bien un terme à sa carrière, à 39 ans. Champion du monde 2010, double-champion d'Europe des nations (2008, 2012) avec l'Espagne, Casillas restera une légende du football ibérique. Il a marqué les esprits pour son exploits avec le Real Madrid, club qui l'a révélé et propulsé vers les sommets, avant de terminer sa carrière au FC Porto. Sa qualité technique de gardien de but, mais aussi son leadership et sa personnalité en ont fait une référence de son époque, au même titre que Gianluigi Buffon.« L'important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène, car cela avec du travail et des efforts, vient seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le chemin et la destination de rêve » a-t-il expliqué dans un message publié sur son compte Twitter. Une décision logique pour Iker Casillas, qui avait manifesté le souhait de prendre les commandes de la Fédération espagnole de football, avant de retirer sa candidature.