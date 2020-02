Espagne : Guardiola estime que le départ de Messi fera mal à Barcelone

Lors d'une interview accordée à un Youtubeur, Pep Guardiola prédit que le FC Barcelone sera en difficultés une fois que Lionel Messi aura quitter le club.

Guardiola inquiet pour le Barça

Lionel Messi joue au FC Barcelone depuis 2004. Et, il y est censé y rester jusqu’en 2021, date de l’expiration de son contrat. Que fera-t-il après ? Tous les scénarios sont possibles.Et le récent conflit qui l’a opposé à Eric Abidal du côté du Camp Nou rend la deuxième option encore plus envisageable. Que fera le Barça sans son joueur vedette, celui qui l’a porté à bout de bras pendant plus de quinze ans ? Selon Pep Guardiola pas grand-chose.Le technicien catalan a beau entrainer ailleurs depuis 2012, il a toujours un avis sur ce qui se passe au sein de son ancien club. Et, lorsqu’à l’occasion d’une interview accordée au Youtubeur espagnol DjMaRiiO, il a été invité à s’exprimer sur le futur des Blaugrana, sa réponse a été sincère. « Quand Messi partira, ils vont avoir besoin du temps pour se réajuster. C’est inévitable. C’est comme Ronaldo avec le Real, on parle des gars qui marquent 40 à 50 buts par saison », a-t-il confié.Il a d’ailleurs assuré que le titre qui lui a fait le plus plaisir durant sa carrière d’entraineur « c’est le premier remporté avec Barcelone ». « Car on l’a gagné là-bas à Madrid, en les battant 6-2. Ils restaient sur 12 victoires de suite, et après ça ils ont enchainé quatre défaites de rang », s’est-il rappelé.