ES Tunis : Chaâbani et Mbarki, deux matches de suspension

L'entraineur de l'Espérance Sportive de Tunis, Mouine Chaâbani a écopé d'une interdiction de banc dans les deux prochains matches, assortie d'une amende de 5 mille dinars. Le coach sang et or s'est rendu coupable d'une agression sur le milieu de terrain du Club Africain, Wissem Yahia.Quant au latéral droit de l'EST, Iheb Mbarki, auteur d'un comportement antisportif dans le même derby, il a écopé, lui aussi de deux matches de suspension et de 5 mille dinars d'amende.Notons que l'arbitre du match, le Camerounais Alioum Néant et le commissaire du match Chokri Saâdallah n'ont rien signalé dans leurs rapports. Le 4e arbitre, Haytham Guirat, non plus...Pourtant, Saâdallah a disposé de délais de deux jours pour écrire son rapport, alors que les images relayées par la télévision ne laissaient pas de place au doute.En tout cas, l'EST peut poursuivre ces sanctions que les supporters clubistes trouvent légères en allant devant la commission d'appel relevant de la FTF.Mercredi 29 janvier à 14h au stade de Chebba, l'Espérance Sportive de Tunis sera opposée au Croissant Sportif de Chebba dans un match de mise à jour de la 10e journée de Ligue 1.C'est l'arbitre Haytham Guirat qui a été désigné pour officier ce match. Il restera à l'EST un autre match de mise à jour à livrer le mercredi 5 février prochain à Radès devant l'Union Sportive Monastirienne.