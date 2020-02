ES Sahel - Juan Carlos Garrido : "C'est injuste !"

"En venant à l'ESS, je ne savais pas qu'elle n'a pas de stade, que les joueurs sont impayés depuis plusieurs mois, que le président est partant. C'est trop pour un club qui a son histoire et son prestige. Ni stabilité ni organisation, la situation est précaire, et on continue à en vouloir à tout le monde: à mes joueurs, au staff technique... Je ne comprends pas le problème de Wajdi Kechrida, s'il doit jouer ou non. Je suis franchement déçu par nos supporters qui nous ont sifflés ce soir. Ils pensent que nous devions gagner par 6 à 0. On manque de respect envers les joueurs. Je me sens fatigué, stressé. C'est injuste. Malgré tout, nous avons réussi à passer en quarts de finale de la Champions League en tant que premiers de notre poule. Toutefois, il y a quelqu'un qui n'était pas venus dans les vestiaires pour nous féliciter pour cette qualification qui ne doit pas malgré tout cacher les nombreux problèmes que vit notre club. Devant Platinum, nous avons sorti un grand match, y compris en première période où nous n'avons pas inscrit de but, car notre tâche n'a pas été facile du tout. Il faut trouver la solution à cette situation intenable", a-t-il observé.L'Etoile Sportive du Sahel n'a pas accordé de bon de sortie à son latéral droit international Wajdi Kechrida, pisté par le club de L1 française, FC Nantes.En tout et pour tout, le mercato d'hiver de l'Etoile Sportive du Sahel s'est résumé en l'engagement de deux attaquants algériens en provenance d'un même club, Nasr Hussein-Dey: Redouane Zerdoum (trois ans) et El Hocine Mouaki Dadi (deux ans et demi).A lire aussi >> LDC Afrique : l'EST et l'ESS évitent de se rencontrer en quarts de finale