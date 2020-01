Ernesto Valverde (Barça) veut garder ses joueurs cet hiver

Thomas Tuchel, le coach du PSG, a affirmé qu’il ne serait pas mécontent de garder le même effectif que celui dont il dispose en ce moment.

Il compte sur Cavani et Paredes

Tuchel redoute toujours autant les blessures

Il loue ses joueurs pour les efforts faits pendant la trêve

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et de nombreux clubs vont certainement en profiter pour procéder à des achats ou des ventes. Serait-ce le cas du PSG ?Tout en invitant les journalistes à s’adresser plutôt à Leonardo, il a indiqué qu’il était pleinement satisfait du groupe qu’il avait sous sa main. « Tout peut arriver dans le foot, mais je n'ai rien demandé, a clamé le coach parisien. J'adore l'équipe et mes joueurs. J'aime travailler avec eux, on a trouvé une bonne complicité. Ce n'est pas nécessaire que des joueurs partent ou arrivent. Si des joueurs arrivent, pourquoi pas. Mais comme Leonardo l'a dit, il parle de ça, et moi je m'occupe de mes entraînements. Je suis calme avec ça».L’entraineur allemand n’a donc soumis aucune requête à sa direction. Néanmoins,C’est le cas principalement d’Edinson Cavani et de Leandro Paredes. Ce dernier faisait même objet de discussions avec la Juventus. « Paredes a joué beaucoup pendant la dernière phase de la saison. Il a montré qu'il était capable d'être un joueur important et d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu. Pour Edi, je l'ai déjà dit, c’était dur pour lui d'être blessé. Il a perdu le rythme, les autres ont très bien joué. Mais il est là, dans un bon état d'esprit, et tout le monde doit se préparer de la meilleure façon afin d'être prêt quand on en a besoin. J'ai confiance en eux et je pense qu'ils resteront avec nous », a confié Tuchel à propos des deux Sud-Américains.A l’instant T, Paris n’a pas besoin de se renforcer.. Tuchel admet que ce risque existe, surtout au vu du nombre important de matchs qui attend ses troupes : « À mon avis, on joue trop et on n'a pas assez de temps pour récupérer. On n'a pas assez de jours libres, et pas non plus suffisamment de jours pour préparer les joueurs afin d'éviter d'éventuelles blessures. On fait tout pour protéger les joueurs, mais honnêtement je pense que des blessures vont arriver. C'est comme ça même si on fait tout pour contrôler. Mais j'espère qu'on arrivera avec Ney et Kylian (Mbappé) en bonne forme parce que ça a une grande influence sur nos performances. »Il y a des blessures qu’il est impossible d’éviter, et d’autres qu’on est en mesure de prévenir.Il a notamment aimé leur sérieux lors de la période des fêtes et le fait qu’ils soient tous revenus à temps pour la reprise. « Mes joueurs ont tous suivi un programme individuel et je sais que Ney l'a fait avec ses préparateurs physiques. Il a montré qu'il avait fait les choses (qu'on avait demandées, ndlr). Il est revenu super fiable, avec un bon état d'esprit (…) On a fait des tests pour gérer les minutes dans les prochaines semaines. Mais on a un grand groupe maintenant, à peu près 23 joueurs aux entraînements. On a la possibilité de gérer les minutes dimanche et mercredi ».