Erling Haland (Salzbourg), une priorité pour la Juventus Turin

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille du match à Dijon, Keylor Navas est revenu sur ses débuts avec le PSG mais aussi sur les diverses informations qui ont circulé à son sujet.

Mon adaptation se passe très bien. Pour le moment, les résultats sont positifs. Avec humilité, je vais tenter d'apporter mon expérience et d'aider tout le monde à progresser. C'est un travail de toute l'équipe. Lorsque l’on encaisse beaucoup de buts, l'attention est focalisée sur le gardien et les défenseurs. Dans le cas contraire, c'est eux que l’on félicite. Mais je pense qu'il faut féliciter toute l'équipe. C'est tous ensemble que l’on arrive à être solides.Ce sont des joueurs extraordinaires. Moi, en tant que nouveau venu, j'ai été très bien accueilli. Tout est une question de communication. Ils sont à l'écoute lorsque quelqu'un peut les replacer. C'est cette mentalité, partagée par toute l'équipe, qui explique notre réussite. L'équipe a envie de bien défendre et d'être solidaire. Cela explique nos bons résultats et le fait d'encaisser peu de buts.Dans son analyse, le coach parlait exclusivement de ce match. Dans d'autres matchs, on a été à 100% durant 90 minutes. Notre avantage à la mi-temps nous a peut-être desservi et on a peut-être moins attaqué. Contre Marseille, nous avons surtout voulu contrôler en seconde période. En première, nous avions déjà fait la différence.C'est un joueur très jeune, qui a déjà fait des choses hors du commun. Je vois un jeune qui sourit, profite et fait preuve d'une grande humilité. C’une qualité que j'apprécie particulièrement. Il met son talent à la disposition de l'équipe. Il y a sa rapidité, son intelligence et ses déplacements. Le geste juste aussi.Ne vous étonnez pas si à l'avenir j'achète une villa à Miami, un immeuble en Chine ou une maison à Paris ! La personne qui a écrit cet article en porte la responsabilité. Ça ne me perturbe pas. Mais, j'insiste, ne vous étonnez pas si un jour j'ai un jet privé à mon nom.