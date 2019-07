Erik Pieters (Amiens) retourne en Angleterre

Ci-après les compositions officielles des deux équipes:

#TotalAFCON2019 Quel joueur sortira du lot et remportera le trophée du Total Man of the Match opposant le Mali à la Côte d'ivoire ? A vous de jouer, et tentez de remporter un package VIP¨pour la finale du CHAN Total 2020 !#MLICIV #FootballTogether pic.twitter.com/TDbC60J597 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 8 juillet 2019

C'est l'une des affiches les plus attendues des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 . Leet la, deux voisins rivaux, croisent le fer ce lundi aupour une place en quart de finale.Pour ce derby d', les doubles champions d’Afrique ivoiriens pourront compter sur une série statistique en leur faveur face à leurs antagonistes maliens. En effet, et sur lesconfrontations entre les deux nations toutes compétitions confondues, lesont triomphé àreprises contre seulementvictoires pour les(9 matches nuls). Mieux encore, lane s'est jamais inclinée face auen phase finale deen quatre confrontations (3 succès et 1 nul). Les partenaires d'devront ainsi se retrousser les manches pour changer le cours de l'Histoire face à leurs bourreaux ivoiriens. Les retrouvailles promettent des étincelles !Diarra – H. Traoré, Wague, Fofana, Y. Koné – Samassekou, A. Haidara, Lass. Coulibaly – Diaby, Marega, Djenepo.Gbohouo – Bagayoko, Ismaël Traoré, Kanon, Wonlo Coulibaly – Serey Dié, Gbamin, Kessié – Pépé, Kodjia, Zaha.