Equipe nationale : Moussa Sow lance un appel à Sadio Mané et ses partenaires

L’ancien attaquant des Lions, Moussa Sow, est toujours à la quête d’une explication de la déroute de l’équipe nationale à la CAN 2012 où le Sénégal, placé parmi les favoris, a été éliminé en phase de poule avec trois revers consécutifs sur la même marque de 1-2.« Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas d’explication sur ce qui nous est arrivé à Bata (Guinée Equatoriale). C’est vraiment triste », a déclaré l’ancien attaquant international dans un entretien paru mercredi dans le quotidien sportif Record, rapporte APS.« Il y a tout dans cette équipe, Mamadou Niang explosait à Marseille, il y avait Papiss Demba et Demba Ba à Newcastle, Dame Ndoye à Copenhague. Ils cassaient tout. Du coup, je ne peux pas comprendre », rappelle le meilleur buteur de la Ligue 1 française en 2011 avec Lille.En 2012, le Sénégal avait une équipe pour gagner la CAN, a insisté l’attaquant qui a pris sa retraite au sortir de la coupe du monde 2018. A la recherche d’un dernier challenge, Moussa Sow a appelé la génération actuelle à tout faire pour gagner l’édition 2021 de la CAN.« Sinon, ce sera une génération du gâchis, pour cette génération comme la nôtre en 2012 », a dit le footballeur natif de Mantes-La-Jolie (France). Moussa Sow révèle avoir ouvert deux académies à Antalya et Ankara, en Turquie, avec comme associé son ancien coéquipier en sélection, Jacques Doudou Faty.