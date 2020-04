Equipe du Cameroun : l’astuce de Conceiçao pour superviser les joueurs

L’entraîneur de l’équipe nationale du Cameroun utilise les plateformes Instat et Wyscout, pour regarder les matchs de certains joueurs susceptibles de le séduire.

Objectif : découvrir des joueurs

Nostalgie

Le monde du football est au ralenti depuis plusieurs semaines. En raison de la propagation du Covid-19, les principaux championnats sont à l’arrêt. Et pourtant, Toni Conceiçao a trouvé une astuce pour ne pas chômer. L’entraîneur de l’équipe du Cameroun supervise les joueurs en ligne. Notamment à travers les plateformes Instat et Wyscout, où le technicien portugais regarder certains matchs. Ces plateformes sont en effet de grandes bases de données qui regorgent toutes les informations sur les joueurs de divers championnats à travers le monde.«Nous mettons ce temps à profit pour regarder les matchs et les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun », a confié l’entraîneur dans une vidéo diffusée ce vendredi sur la chaîne YouTube de la Fécafoot. « L'objectif dit-il, est de mieux connaître les caractéristiques des joueurs individuellement et de découvrir de nouveaux joueurs, évidemment avec l'aide des plateformes Instat et Wyscout ».La tête au boulot, Toni Conceiçao est cependant nostalgique. Comme la plupart des acteurs du football sans doute. « Je voudrais envoyer des compliments et un gros câlin au peuple camerounais (…), lui dire que l’équipe des Lions me manque, et combien il est difficile de passer des week-ends sans pouvoir regarder les matchs et les joueurs de cette sélection des Lions indomptables », avoue-t-il. Après avoir séjourné au Cameroun au début du mois de février dernier, Toni Conceiçao retourné vivre au Portugal, où il es ten confinement.