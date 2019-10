Equipe de France : Varane trouve que l'Islande est « une très bonne équipe »

Présent en conférence de presse à la veille du match entre l’Islande et la France, Raphaël Varane a insisté sur la difficulté de l’opposition qui attend les Bleus.

C’est une donnée importante. Cela veut dire que c’est difficile de gagner ici. On le sait, c’est un adversaire très performant à domicile. On s’attend à un match difficile. Il fera frais, il y aura peut-être un peu de vent mais on doit d’adapter au contexte.L’Islande reste une très bonne équipe. On s’attend à un match difficile. Notre objectif est de gagner ces deux matchs importants. C’est un stage charnière dans ces qualifications. On a la motivation pour gagner mais on respecte notre adversaire, il ne faut surtout pas sous-estimer la difficulté du match de demain (vendredi).On va essayer de jouer sur nos qualités, comme d’habitude. On s’attend à un combat physique. Les coups de pied arrêtés font partie de leurs points forts. On devra répondre présents dans ce domaine. Quand on aura le ballon, il faudra essayer de faire mal à l’adversaire, de redoubler les passes et de jouer vite vers l’avant quand ce sera possible.Ce n’est jamais bien d’avoir des absents. Mais ça fait partie des aléas d’une saison. On doit entretenir la dynamique de groupe. Le groupe est jeune mais commence à se connaître, à nous de garder le même niveau de jeu, la même exigence. On a beaucoup de joueurs de qualité en France.