Equipe de France : Varane ne pense qu'à la qualification

En conférence de presse d'avant-match dimanche, Raphaël Varane a reconnu que ce match entre la France et la Turquie était le plus décisif pour les Bleus depuis la victoire en Coupe du Monde.

On a à cœur de réaliser un bon match. On n’a pas joué notre football à l’aller, ce n’était pas notre vrai visage. On veut montrer autre chose, afficher notre meilleur niveau. On a envie de gagner devant notre public mais aussi d’être performants. C’est une équipe qui est capable de presser haut mais aussi d’attendre dans son camp selon les moments. A l’aller, on avait fait beaucoup d’erreurs sur les pertes de balle. Il faut aussi qu’on défende beaucoup plus ensemble, qu'on soit plus proches les uns des autres, qu’on mette du rythme.Le plus décisif, sans doute.Ce n’est pas idéal. On a eu très peu de récupération, avec aussi un voyage assez long. Mais on s’adapte, comme notre adversaire. Ce n’est pas une excuse mais c’est vrai que ce n’est pas idéal. On fera quand même en sorte d’être prêts pour le match de demain (lundi).Ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe. On a une motivation supplémentaire qui n’est due qu’au terrain, qu’à notre contre-performance du match aller. Le contexte géopolitique, on en fait abstraction. On veut juste faire un grand match de football et nous qualifier. Oui, on attend beaucoup de supporters turcs mais on a des joueurs de haut niveau, on a l’habitude de jouer dans des ambiances différentes. Je suis sûr qu’il y aura une très belle ambiance, ça va nous transcender.