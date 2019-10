Equipe de France : Un déplacement en Islande tout sauf simple

A domicile, l'Islande est quasiment injouable. Les Vikings accueillent les Bleus avec une invincibilité qui dure depuis 2013.

« L’Islande a deux visages. Elle est beaucoup plus performante à domicile. Le contexte et l’environnement seront difficiles à gérer pour nous. » En conférence de presse lundi à Clairefontaine, Didier Deschamps n’y est pas allé par quatre chemins. Oui, l’Islande, chez elle, a de quoi faire peur. Même au champion du monde en titre. Pourquoi ? Parce que sur leur île, les Vikings n’ont plus perdu depuis plus de six ans. Il y a bien eu quelques revers sur des matchs amicaux, comme contre la Norvège en 2018, ou en Ligue des Nations l’année dernière face à la Belgique et face à la Suisse. Mais quand on parle d’éliminatoires pour un Euro ou une Coupe du Monde, ce n’est pas du tout la même histoire. Là, il faut remonter au mois de juin 2013 pour trouver trace d’un revers islandais à la maison. C’était contre la Slovénie, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2014. Ces derniers mois, la Moldavie, l’Albanie et surtout la Turquie se sont cassés les dents sur le stade de Laugardalsvöllur, à Reykjavik, où Didier Deschamps et ses hommes auront rendez-vous vendredi soir (20h45).