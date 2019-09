Equipe de France : Pour Varane, Areola peut s'imposer au Real

Présent en conférence de presse dimanche à Clairefontaine, Raphaël Varane est revenu sur la victoire des Bleus contre l’Albanie, mais a aussi été interrogé sur l’arrivée d’Alphonse Areola au Real Madrid.

Notre entente a été facile dans les déplacements et la complémentarité. Clément est un joueur très intelligent et attentif au fonctionnement. Nous avons beaucoup communiqué. Il y a eu de bonnes sensations. C'est un très bon relanceur aussi. Clément est différent de Samuel. Chacun a ses qualités. Mais le plus important à nos postes est d'être complémentaires dans les déplacements, de s'entendre dans la couverture mutuelle, par rapport à la zone et au marquage.L'objectif est de mettre les coéquipiers dans de bonnes conditions. J'ai eu de la réussite contre l'Albanie mais c'est quelque chose que je sais faire avec les deux pieds. C'était également un match où il fallait percer les lignes adverses. Il y avait de la mobilité avec nos attaquants. Kingsley Coman est facile à trouver.On en a parlé un petit peu. Il est très content de rejoindre le Real. Moi aussi. On va le mettre dans de bonnes conditions. Je pense qu’il a une carte à jouer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il va essayer de gagner du temps de jeu. On connaît ses qualités, et il sait où il met les pieds.