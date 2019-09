Equipe de France : Pogba et Varane absents ce lundi

Victime d'une blessure à une cheville, Paul Pogba pourrait manquer le rassemblement de l’équipe de France ce lundi.

Ce lundi après-midi, c’est aussi jour de rentrée à Clairefontaine. Les Bleus sont attendus à 16h00 pour le premier rassemblement de la saison, qui les mènera deux fois au Stade de France pour affronter l’Albanie le 7 septembre, puis l’Andorre le 10 septembre. Mais parmi les 23 joueurs retenus par Didier Deschamps, deux manqueront à l’appel. Le premier est Raphaël Varane, qui a dû subir une intervention dentaire en urgence et qui ne rejoindra le groupe « que mardi soir ou au plus tard mercredi », dixit le sélectionneur. Pour Paul Pogba, l’inquiétude est plus grande.des champions du monde. S’il déclare forfait, Pogba s’ajoutera à une longue liste d’absents où on retrouve notamment N’Golo Kanté, Ferland Mendy, Kylian Mbappé, Tanguy Ndombele ou encore Ousmane Dembélé.