Equipe de France : « Ni garanties, ni certitudes » pour Deschamps

Prudent mais pas inquiet, Didier Deschamps évoque le match important qui attend les Bleus ce vendredi soir (20h45) en Islande dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

La forte motivation au départ est de faire en sorte, avec tout le respect que j'ai pour l'Islande, d'avoir un match qui puisse être décisif lundi. Cela passe forcément par le match de demain (vendredi). Il est très important avant de basculer sur lundi.Oui, parce que cette équipe d’Islande a un comportement à domicile où elle très performante. Le contexte est différent, aussi. Lors du match amical à Guingamp elle avait montré de la qualité, moins au Stade de France. Il y a sûrement un juste milieu avec une équipe qui a une capacité athlétique importante, un jeu direct, et qui est très dangereuse sur les phases arrêtées. Lorsqu’elle joue chez elle, cette équipe a encore plus d’âme.On n’a jamais de garanties et de certitudes en football. En Turquie, on avait été totalement absents. Mais avant et après, il y a eu des matchs om on a su répondre. Cela fera partie d’une des données du match de demain (vendredi). Je ne suis pas inquiet mais je ne fanfaronne pas non plus. L’impact athlétique ne fait pas marquer des buts, mais quand on rencontre des équipes plus que d’autres ça peut prendre de l’importance.Il est reparti parce qu’il n’était pas prêt. Kylian aura besoin de plus de temps. A partir du moment où le joueur n’a de bonnes sensations sans faire un travail de haute intensité, il est logique de le remettre à la disposition de son club. Il n'est pas là. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas jouer de la même façon. C'est une association de joueurs avec des caractéristiques un peu différentes.