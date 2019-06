Equipe de France : Lloris s'attend à un match compliqué en Turquie

Hugo Lloris a évoqué le match qui attend la France samedi soir en Turquie (20h45). Un rendez-vous que le capitaine des Bleus annonce hostile.

On prend notre adversaire avec beaucoup de sérieux. De là à dire qui sont les favoris… Il y a la France évidemment, et ensuite la Turquie qui a une petite histoire dans le football, mais aussi l’Islande qui reste sur une bonne dynamique. C’est surtout un match important en vue de la qualification et de la première place du groupe. C’est à nous, joueurs, de nous mettre dans les meilleures conditions en termes de concentration, de sérieux dans la préparation. J’ai pu voir le match contre la Bolivie depuis Londres, et j’ai vu beaucoup d’enthousiasme et d’envie de jouer ensemble. C’est de bon augure.En ce qui concerne l’analyse, il reste encore 24 heures pour approfondir et mieux connaître l’équipe adverse. On sait que c’est un nouveau sélectionneur même s’il était déjà là en 2002. Ils ont l’objectif de se qualifier pour l’Euro, ils reçoivent le champion du monde donc on s’attend à un bon match et il faudra mettre les ingrédients. On doit surtout se concentrer sur nous-mêmes et respecter le plan du coach.Pour ma part, c’est ma première fois en Turquie. On a l’habitude de voyager en Coupe d’Europe et on peut être confronté à ce genre de contexte. C’est toujours un avantage pour l’équipe qui reçoit. Ils seront surmotivés à l’idée de jouer contre l’équipe de France, c’est tout à fait normal. Le contexte rajoute encore plus de piment puisque le vainqueur prendra la première place du groupe. Mais rien ne sera joué pour autant.