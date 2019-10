Equipe de France : Dubois forfait et remplacé

Blessé à la cuisse gauche, Léo Dubois est forfait pour les matchs de la France contre l’Islande et la Turquie, et est remplacé dans le groupe par Djibril Sidibé.



Après avoir acté le forfait de Léo Dubois (lésion musculaire de la cuisse gauche), Didier Deschamps a décidé de le remplacer par Djibril Sidibé. Le défenseur d’Everton est attendu dans la soirée à Clairefontaine. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vXVZ7VmCaj

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2019

Boudé depuis plusieurs mois par Didier Deschamps. L’arrière droit d’Everton profite du forfait de Léo Dubois, sorti sur blessure à la fin du match entre Saint-Etienne et Lyon dimanche soir (1-0). Le Lyonnais souffre de la cuisse gauche et est venu ce lundi après-midi à Clairefontaine pour faire constater sa blessure au staff médical des Bleus. Son remplacement n’a pas été évident pour le sélectionneur, contraint de faire un choix entre un joueur expérimenté mais peu performant, à savoir Djibril Sidibé, et une légion de possibles novices, qui ne sont pas à leur meilleur niveau non plus (Lala et Aguilar, notamment). Finalement, Deschamps a décidé de miser sur le vécu en rappelant l’ancien Monégasque, champion du monde il y a un an et demi, qui n’a disputé que trois matchs avec les Toffees depuis le début de la saison, dont deux en League Cup. Il n’a eu droit à ses premières minutes en Premier League que le week-end dernier.