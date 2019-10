Equipe de France : Deschamps ne veut plus penser à l'aller avant de retrouver la Turquie

Devant la presse dimanche, Didier Deschamps a balayé l'idée d'une revanche contre la Turquie lundi soir au Stade de France (20h45). Le sélectionneur tricolore veut surtout que les Bleus montrent autre chose qu'à l'aller.

On sait l’importance du match de demain. C’est une confrontation directe avec un adversaire qui compte le même nombre de points que nous. Il restera encore deux matchs derrière mais on reste déjà focalisés là-dessus, avec l’envie de gagner. Il y aura une belle ambiance, c’est évident. Après, les problèmes géopolitiques sont là mais on ne va pas penser à ça, on est dans une sphère sportive avec un match de football.On est à domicile. Depuis un bon moment, on a une belle ambiance avec nos supporters. C’est vrai que les supporters turcs se déplacent en nombre. Ils sont très attachés à leur équipe nationale. De toute façon ce sera une belle ambiance. Avec mes joueurs on ne va pas compter combien ils sont, mais forcément, comme ils sont assez expressifs, on va les entendre (sourire).Non, il n’y a jamais de revanche. On ne va pas récupérer des points. Ils nous ont surclassé en juin. Ceux qui étaient là en juin s’en rappellent. Cela fera partie de l’appui vidéo aussi. On ne va pas exagérer non plus, parce que ça ne sera pas forcément le même match. C'est une autre vérité, on est chez nous. Ce match peut être décisif et il faudra faire beaucoup de choses différemment pour obtenir ce que l’on veut.Ils ont 18 points, comme nous, et n’ont rien volé. C’est une équipe efficace, solide, qui prend peu de buts. Elle a un potentiel offensif intéressant avec Yilmaz, Tosun, Calhanoglu… C’est dur de dissocier la doublette Tosun-Yilmaz parce que les deux sont très efficaces et amènent beaucoup de courses, de profondeur. L’équipe est animée d’un état d’esprit, d’une ferveur et d’une passion encore plus forte à domicile. Elle a fait de très bons matchs, notamment celui contre nous à l’aller.