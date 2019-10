Equipe de France : Deschamps livre les enseignements de la victoire en Islande

Didier Deschamps a fait le tour des sujets en conférence de presse après le court succès des Bleus en Islande (0-1).

Poussif, et alors ?

Giroud encore décisif

Griezmann en mode patron

Hernandez ne se sentait pas de jouer

Les Bleus ont gagné sur le plus petit des scores, et le contenu a laissé sur sa faim bon nombre de spectateurs. Mais Didier Deschamps n’en a que faire et, comme souvent, balaie l’argument du match poussif. « Ce n'est pas parce qu'on est champions du monde... Tous les matchs sont toujours difficiles. Ce n’est jamais évident de venir gagner ici », a rappelé le sélectionneur, alors que l’Islande n’avait plus perdu en qualification, à Reykjavik, depuis 2013. « Je ne trouve pas qu'on a été dans la difficulté. A l'arrivée, on a six occasions et eux n'ont pas une miette. Si on doit être en difficulté comme ça à chaque fois, je veux bien que ça se répète », a même ironisé DD, surtout très satisfait de voir la France se rapprocher de la qualification pour l’Euro 2020.Très discret en première période, Olivier Giroud est monté en puissance au retour des vestiaires jusqu’à marquer le but de la victoire sur penalty. Sa 37eme réalisation sous le maillot bleu, et une énième réponse à ses détracteurs. « Je ne sais pas les interrogations qu'il peut y avoir en externe, ça ne me concerne pas. Je sais ce qu'Olivier est capable de faire. Il l'a fait ce soir (vendredi) », a souligné Didier Deschamps après la rencontre. Il a peu de temps de jeu mais il marque un but décisif, un de plus pour lui. Dans le jeu en déviation et en remise il est toujours important. Je ne me suis pas posé la question de sa titularisation, c'était logique », a développé le sélectionneur.Le penalty transformé par Olivier Giroud, c’est Antoine Griezmann qui l’a obtenu à un moment de la partie où il semblait de mieux en mieux. Didier Deschamps a reconnu que son meneur de jeu a vécu une première période « plus difficile », mais a apprécié son changement de visage dans le deuxième acte. « Il a été très généreux, il nous a permis de garder des ballons. C'est le Antoine qu'on a l'habitude de voir en équipe de France, avec son leadership technique », apprécie Deschamps, qui a aussi mis en avant son apport défensif en fin de rencontre. « C'est le premier à montrer l'exemple aussi, il a beaucoup travaillé défensivement. Il a toujours été très impliqué. »Petite surprise une heure avant le coup d’envoi. Annoncé titulaire, Lucas Hernandez était finalement rangé parmi les remplaçants, au profit de Lucas Digne. Didier Deschamps se défend d’avoir craqué face à la pression du Bayern Munich. C’est plutôt le joueur bavarois qui ne se sentait finalement pas de jouer. « J'ai pris la décision de ne pas le faire jouer en faisant l'analyse de toutes les informations que j'ai eues et c'est surtout une discussion avec le joueur. Même s'il a fait les deux derniers entraînements normalement, j'ai considéré qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions psychologiques pour un match où il y aurait beaucoup de duels », s’est justifié le sélectionneur, qui a félicité Lucas Digne, qui a « très bien répondu ».