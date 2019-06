Equipe de France : Deschamps a prévenu ses joueurs

Le sélectionneur de l'équipe de France s'attend à un match très difficile en Turquie samedi soir.

Vous savez que N’Golo Kanté n’est pas disponible. J’ai d’autres possibilités pour le remplacer , vous verrez bien au moment du match. Un changement de système ? « NG » est un joueur essentiel pour nous. Je n’ai pas forcément un remplaçant du même profil, mais ça ne change pas le fait qu’on peut être performants. Ça ne passe pas forcément par un changement de système.Il a eu un souci au dernier match mais on a fait en sorte de le ménager cette semaine. Il a repris l’entraînement collectif jeudi. Je n’ai pas d’inquiétude par rapport à lui.Je ne sais pas si c’est le plus difficile. La période n’est pas évidente, mais c’est valable pour toutes les équipes. Il y a aussi un adversaire de qualité. J’ai prévenu les joueurs, on s’attend à un match difficile, ça l’aurait aussi été à un autre moment de la saison.Je sais que M.Gunes a un beau parcours. Il a été champion de Turquie avec Besiktas, mais il a surtout fini troisième de la Coupe du Monde 2002 avec la Turquie. Il a rajeuni son groupe, mais sur les deux matchs des éliminatoires, j’ai trouvé que cette équipe avait quand même beaucoup de maturité et de maitrise. C’est une équipe qui joue, avec des joueurs intéressants. La doublette offensive avec Yilmaz et Calhanoglu est capable de créer du jeu, d’apporter du danger.