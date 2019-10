Equipe de France : Bientôt un match contre l'Algérie ?

L'Algérie a nettement battu la Colombie (3-0), mardi à Lille en match amical de préparation à la CAN 2021.

Mahrez s'est occupé de tout



⚽ #ALGCOL

🇩🇿🇨🇴 L'Algérie en démonstration à Pierre Mauroy contre la Colombie !

🔥 Une victoire 3-0 !

😍 Un chef-d'oeuvre de Bounedjah

💥 Et un doublé retentissant de Mahrez !https://t.co/SRtofx6q9M

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2019

, mardi à Lille en match amical en match de préparation à la CAN 2021. Devant un stade Pierre-Mauroy entièrement acquis à leur cause, les Fennecs ont suface à la 9eme nation mondiale au classement FIFA (certes privée de quelques éléments clés comme Mina, James, Falcao et Zapata). Après avoir repoussé les premiers assauts des Cafeteros, les hommes de Djamel Belmadi ont frappé par deux fois à la sortie du premier quart d'heure. D'abord sur une splendide frappe fouettée de Baghdad(15eme, 1-0), puis sur une tentative de Riyad Mahrez contrée par Davinson Sanchez (20eme, 2-0).Surpris, sonnés,quand Bounedjah, intenable en ce début de match, trouvait la transversale (29eme). Les Colombiens s'offraient bien un, mais Raïs Mbolhi faisait bonne garde sur les tentatives de Luis Muriel puis d'Alfredo Morelos (35eme). C'était bien trop peu pour faire douter d'implacables Algériens, qui réussissaient le, qui repiquait dans l'axe et plaçait une superbe frappe enroulée du gauche hors de portée de David Ospina. Une passe décisive et un doublé : le joueur de Manchester City était partout. Et c'est ainsi que les Fennecs poursuivent leur belle série de quinze matchs sans défaite.Mbolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli, Guedioura, Bennacer - Mahrez, Bounedjah, Belaïli.Ospina - Orejuela, Sanchez, Murillo, Mojica - Uribe, Lerma, Moreno - Cuadrado, Muriel, Morelos.